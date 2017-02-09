Прожиточный минимум в Москве снизился на 215 рублей

Величина прожиточного минимума в Москве за четвертый квартал 2016, по сравнению с третьим уменьшилась на 215 рублей и составила 15 тыс. 92 рублей, передает ТАСС со ссылкой на столичную мэрию.

"Прожиточный минимум за четвертый квартал в расчете на душу населения планируется утвердить в размере 15092 рубля; для трудоспособного населения - 17219 рублей (в третьем квартале 17487, во втором -17561 руб.); для пенсионеров - 10715 рублей (в третьем квартале - 10823, во втором - 10883 руб.); для детей - 12989 руб. (в третьем квартале - 13159, во втором - 13259 руб.)", - уточнил представитель мэрии.

Отмечается, что уровень прожиточного минимума снижается второй квартал подряд. В III квартале прожиточный минимум в расчете на душу населения снизился на 75 руб. по отношению к показателю II квартала и составил 15307 рубля.