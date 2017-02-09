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Московский листок

Постмайданная Украина показательно осудила ополченца ДНР на 11 лет

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 5

украина фемида днр ато майдан
Постмайданная Украина показательно осудила ополченца ДНР на 11 лет

Гражданин России, бывший сотрудник российских правоохранительных органов, с января 2015 года воевавший на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), осужден на 11 лет тюрьмы. Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры. 

В заявлении ведомства говорится, что уроженец Москвы "с января 2015 года по сентябрь 2016 года участвовал в террористической организации "ДНР" в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО". Его задержали в сентябре 2016 года возле села Торецкое Донецкой области, при себе он имел боеприпасы. 

Досудебное следствие проводилось и обвинение готовилось главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины. 

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в октябре 2016 года заявил, что Украина не ответила на запрос российского МИД, сколько россиян в украинских тюрьмах. Между тем, СМИ продолжают сообщать о судах над участниками боевых действий из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

- Ну, видите, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - всё и далее идёт по стратегии "мы отступаем, враг наступает": планомерное устранение лидеров народного ополчения в ДНР и ЛНР, теперь ещё и показательное судилище, всё чётко подводит ВСУ к наступлению на "временно захваченные территории", а кремлядям и возразить-то идеологически нечего, и главное уже - некем, не войска же вводить? а постсоветские границы, установленные ещё Ельциным, Путин неоднократно признавал незыблемыми, далее восстановить эти границы со стороны уже Евросоюза, в котором Украина с недавних пор пока на птичьих правах, дело техники и времени...  

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Всего комментариев к статье: 5
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Д.Ч.
Дмитрий.г.Запорожье. написал 09.02.2017 18:36
А на что рассчитывали кацапорылые макаки начиная против Украины захватническую войну?Как говорят в Одессе..что получили,то и хотели..Проект кацапомойка закрывается по образу и подобию 3 Рейха и СССР.Приговор последний и обжалованию не подлежит.
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Странно, тут некоторые скаклы пишут о десятках тысяч россиян в ЛДНР,
Дмитрий Самсонов.г.Запорожье написал 09.02.2017 18:29
А судят всего одного? Даже, статистически, при десятках тысяч россиян должно было бы быть, ну, хоть, раз в 50-100 больше...Но, ихтамнет!:)
До чего ж идиоты эти света("вопрос в другом"ниже...) и Дмитрий.г.Запорожье.
Одно утешает- в этом году они Огребут по полной.
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(без названия)
вопрос в другом написал 09.02.2017 17:51
Сколько лет дают на России чеченским ополченцам, воюющим за независимость Чечни?
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(без названия)
Дмитрий.г.Запорожье. написал 09.02.2017 17:49
суд
К сожалению,хотя есть шанс,что обменяют на кого то из наших типа Сенцова.
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(без названия)
суд написал 09.02.2017 17:45
теперь еще и показательное судилище......
******************
Судилище это когда несправедливо и по подложным фактам. Тут такого не наблюдаем. Российский наемник за российские деньги убивал людей на территории другого государства. И его не шлепнули по закону военного времени , а милостиво осудили. Европа млин...
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