Постмайданная Украина показательно осудила ополченца ДНР на 11 лет

Гражданин России, бывший сотрудник российских правоохранительных органов, с января 2015 года воевавший на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), осужден на 11 лет тюрьмы. Об этом сообщается на сайте украинской Генпрокуратуры.

В заявлении ведомства говорится, что уроженец Москвы "с января 2015 года по сентябрь 2016 года участвовал в террористической организации "ДНР" в составе одного из незаконных вооруженных подразделений которой совершал акты вооруженного сопротивления подразделениям сил АТО". Его задержали в сентябре 2016 года возле села Торецкое Донецкой области, при себе он имел боеприпасы.

Досудебное следствие проводилось и обвинение готовилось главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины.

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в октябре 2016 года заявил, что Украина не ответила на запрос российского МИД, сколько россиян в украинских тюрьмах. Между тем, СМИ продолжают сообщать о судах над участниками боевых действий из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

- Ну, видите, - отмечает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - всё и далее идёт по стратегии "мы отступаем, враг наступает": планомерное устранение лидеров народного ополчения в ДНР и ЛНР, теперь ещё и показательное судилище, всё чётко подводит ВСУ к наступлению на "временно захваченные территории", а кремлядям и возразить-то идеологически нечего, и главное уже - некем, не войска же вводить? а постсоветские границы, установленные ещё Ельциным, Путин неоднократно признавал незыблемыми, далее восстановить эти границы со стороны уже Евросоюза, в котором Украина с недавних пор пока на птичьих правах, дело техники и времени...

Материалы по теме:

В ДНР в своём кабинете взорван Гиви, всё готово к сдаче Путиным народных республик Украине

Ввести военное положение и прекратить торговлю в ДНР и ЛНР требует освобождённая майданом Юля