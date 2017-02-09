ВВС РФ по ошибке разбомбили здание с турецкими военными в Алеппо, есть жертвы

Трое турецких военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения в результате ошибочного авиаудара ВКС России в районе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб Турции, инцидент произошел в 08.40 по местному времени в провинции Алеппо. Российская бомба попала в здание, где находились турецкие военные.

«Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне», - сообщили в Генштабе Турции.

Отмечается, что в связи с трагическим инцидентом Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В Генштабе также сообщили, что расследование инцидента ведется усилиями обеих сторон.