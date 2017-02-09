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Московский листок

ВВС РФ по ошибке разбомбили здание с турецкими военными в Алеппо, есть жертвы

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 3

ВВС РФ по ошибке разбомбили здание с турецкими военными в Алеппо, есть жертвы

Трое турецких военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения в результате ошибочного авиаудара ВКС России в районе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб Турции, инцидент произошел в 08.40 по местному времени в провинции Алеппо. Российская бомба попала в здание, где находились турецкие военные.

«Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне», - сообщили в Генштабе Турции.

Отмечается, что в связи с трагическим инцидентом Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В Генштабе также сообщили, что расследование инцидента ведется усилиями обеих сторон.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
все.очевидно написал 09.02.2017 19:09
ждем убитых по ошибке россиян
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2:1 в пользу турков
Анасзтаз написал 09.02.2017 18:54
самолет+посол
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(без названия)
Левон Казарян написал 09.02.2017 18:51
Нанесение удара по турецким войскам не бывает ошибочным.
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