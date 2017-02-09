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Московский листок

Пожар на АЭС, который не пожар, и которого вообще "не было"

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 0

авария франция аэс чернобыль фукусима

Если все в порядке и ничего страшного, то почему же они врут так невпопад?

ТАСС: На северо-западе Франции произошел взрыв на стройплощадке, где возводится новый реактор атомной электростанции "Фламанвиль".

Инцидент имел место на стройплощадке третьего энергоблока, причиной случившегося стала техническая неполадка.

В целях предосторожности работа одного из двух действующих энергоблоков на станции будет приостановлена, сообщили ТАСС в префектуре департамента Манш, на территории которого расположена АЭС. Риск ядерного заражения в районе атомной электростанции "полностью исключен", подчеркнули в префектуре.

Ну мы видим, что пожар с сильным задымлением возник на 1-м энергоблоке, а строительная площадка 3-го энергоблока отделяется от первого - вторым. И если бы взрыв произошел на стройплощадке, то отключать в целях безопасности надо было бы находящийся ближе 2-й энергоблок, а не первый, не так ли?

"Телеграф" (Белоруссия): В связи с аварией на атомной электростанции во Франции, произошедшей 9 февраля, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси усилило радиационный мониторинг. В частности, систему радиационного мониторинга Гидромета перевели в усиленный режим , чтобы своевременно оценивать изменения обстановки в окружающей среде. 

В Минприроды уточнили, что такое решение было принято с сообщениями средств массовой информации о взрыве на АЭС «Фламанвиль» на северо-западе Франции. По официальным данным, угрозы утечки радиоактивных веществ нет. 

При взаимодействии гидрометеорологических служб Беларуси и России были сделаны расчеты возможного распространения продуктов взрыва на период с 9 по 12 февраля. Прогноз траекторий распространения воздушных масс свидетельствует о том, что продукты взрыва будут распространяться в сторону Атлантического океана. 

В Минприроды подчеркнули, что угрозы для территории Беларуси нет. Сейчас радиационная обстановка продолжает оставаться стабильной.

Ребята, если угрозы никакой нет и взорвался вентилятор, то что вы там совместно мониторите? И почему успокаиваете нас, что "продукты взрыва будут распространяться в сторону Атлантического океана" - что, кроме раиоактивного заражения может в принципе распространиться на 3 тысячи километров?

Кстати, во время аварии на Фукусиме, когда миллионы тонн зараженной воды сливались прямо в океан, заражения тоже почему-то "не обнаруживали"...

RT: Причиной взрыва на АЭС «Фламанвиль» во Франции стал перегрев неисправного вентилятора, заявил префект департамента Манш Жак Витковски.

«Произошёл сбой в работе вентилятора. Пожара не было, но было задымление, поскольку когда горит обмотка проводов, возникает много дыма», — приводит его слова franceinfo.

Действительно, взрыва не было, просто взорвался (!) вентилятор, и пожара не было, просто дым - пословица "нет дыма без огня" отменяется...

То, что дым на видео распространяется прямо вокруг 1-го энергоблока, непосредственно вокруг реактора - это "не считается", то так горит вентилятор... Даже не горит, просто дымит. Слабо так, почти неощутимо... А то, что машинные залы находятся поодаль, в таких прямоугольных строениях - это вообще выше понимания.

И снова видео от ТАСС.

"Взрыв прогремел на стройплощадке третьего энергоблока станции, вызвав возгорание. В настоящий момент на месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы, огонь полностью ликвидирован", - сообщает главное информагентство страны...

А то, что вы видели на первом видео - это не считается.

Росатом: "АЭС Фламанвиль во Франции: точно знаем, что угрозы радиации нет - взрыв был в машинном зале. Есть сведения, что вообще на строящемся блоке"

А.Б.



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