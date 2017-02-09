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Московский листок

Великобритания обеспечила эскорт советской дальавиации

Опубликовано 09.02.2017 в разделе комментариев 0

авиа англия вкс рф
Великобритания обеспечила эскорт советской дальавиации

Великобритания направила истребители Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-160, сообщает Independent со ссылкой на представителя британского Минобороны. 

"Мы можем подтвердить, что по сигналу тревоги самолеты Typhoon были подняты в воздух с авиабаз в Лоссимуте и Конингсби для наблюдения за двумя бомбардировщиками Blackjack (Ту-160 в классификации НАТО – прим. ред.), когда они находились в зоне ответственности Великобритании", — заявили в ведомстве. 

В Минобороны Соединенного Королевства также подчеркнули, что российские самолеты не входили в воздушное пространство страны. 

По данным Independent, Ту-160 приблизились к Британии около 10 часов утра с северо-востока и затем проследовали к западному побережью Ирландии и Бискайскому заливу. 

Для сопровождения бомбардировщиков в воздух поднялись также французские и испанские самолеты, но Ту-160 развернулись и взяли курс обратно на север, пишет газета. 

Минобороны России не раз подчеркивало, что ВКС выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств. 

В НАТО ранее заявляли об активности ВКС России в европейском воздушном пространстве. Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев назвал подобные сообщения "вбросами", призванными отвлечь внимание от усиления НАТО у российских границ.

Отметим, что сегодня же трое турецких военнослужащих погибли, еще 11 получили ранения в результате ошибочного авиаудара ВКС России в районе проведения операции «Щит Евфрата» на севере Сирии. Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб Турции, инцидент произошел в 08.40 по местному времени в провинции Алеппо. Российская бомба попала в здание, где находились турецкие военные. 

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