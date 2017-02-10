На развесистую клюкву нашлись и клюквенники

Сотрудники полиции в Москве ищут неизвестного, который через окно проник в Храм Блаженной Матроны Московской в Дмитровском районе города и украл сейф с деньгами - около 65 тысяч рублей, а также ювелирные украшения.

Вот, думаю, не поймают. Таких злодеев как ловят? Разве что "на горячем", и то ежели тут же побежал обменивать награбленное к ближайшей винной лавке... Помню, в деревне одной в Терской губернии, еще по старым временам, магазин каждые три месяца грабили - и не было, чтоб на следующий день не ловили вора. Участковому и голову ломать не надо было - кто забухал в тот же день, того к вечеру и бери пьяненького, со всеми вещдоками.

А в Москве как искать? Вот если б он в "Одноклассниках" какую крамолу выложил, ну хоть бы и про попов, его бы доблестная полиция немедленно вычислила, и утречком раненько взломали б незапертую дверь и взяли тепленьким.

В советское время церквей было немного, и были они в основном небогатыми, так что из языка даже исчезли такие слова, как "клюшник" и "клюквенник" - так на блатном жаргоне звали воров, промышлявших по церквям. Ну а теперь у нас духовность, можно сказать, на каждом шагу - ворам раздолье. Да и поживиться в нынешних храмах есть чем.

Так выходит, что в "безбожные" времена все было как-то нравственней? Церквей-то во всяком разе не грабили.

Сейчас же самое вемя оснастить дома божьи сигнализацией, камерами слежения, охрану нанять посерьезней. Однако ж Иисус, наверно, изрядно бы подивился, во что превратятся "дома молитвы" с такими мерами безопасности - можно ж еще и как в метро рамки на входе поставить. Ну и на выходе паству осматривать, чтоб не стырили чего...

А.Б.