Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В России наметился День патриотизьма

Опубликовано 10.02.2017 в разделе комментариев 0

путин политика революция россия
В России наметился День патриотизьма

Министерство культуры России поддержало идею отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго — 6 августа. «По мнению Минкульта России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания. Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук»,— приводит ТАСС выдержку из ответа первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Речь идет о ноябрьской инициативе президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, который заявил, что празднование Дня патриотизма в годовщину продуктового эмбарго позволит «увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал странным предложение учредить праздник День патриотизма и отмечать его 6 августа — в годовщину введения продуктового эмбарго в отношении Запада. 

«Нет никакого отношения к этому в Кремле, это первое. И второе, вся эта история не совсем понятна, я бы все-таки рекомендовал уточнить и у депутата, что он имел в виду, и у Минкультуры, что они на это ответили, потому что достаточно противоречивые сообщения», — ответил Песков на вопрос журналистов об этой инициативе.

- Нет, Песков положительно американский агент, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Это как же он себе думает, патриотизьм есть, а Дня патриотизьма нету? Вот есть у нас День России, есть день флага и день конституции - конституции считай нет, а день имеется. А тут что ж, наоборот? И дата подобрана верно - какой патриотизьм, такие у него и знаковые события. Надо бы еще к праздику орден придумать, типа святого Владимира, попирающего трактором турецкие помидоры - был же похожий орден при царе, еще и красного цвета очень кстати. Но я бы еще отдельно учредил и День патриота! Вот Путина когда избрали президентом первый раз? Вот в этот день и учредить, в честь главного патриота. И пусть там какая-нибудь академия против выскажется, мы с Путиным ее враз, того... И еще нужен День патриотической песни - это когда Михалков-старший текст гимна написал, третий на музыку Александрова. И еще один День победы надо учредить - не который 9 мая, тот день победы над внешним врагом, а надо еще день победы над внутренним. Я б его 6 мая учредил, когда ОМОН одержал победу над крамолой. И День свободы - это когда пакет законов Яровой приняли. И вот день присоединения Крыма празднуем, а день отсоединения острова Тарабаров - нет. Это неправильно, нужно праздновать День освобождения - острова Тарабаров и острова Даманский. Вообще много можно праздников придумать, и нужно! Работать только не надо, от работы кони дохнут...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как они заставляют любить Украину
Как они заставляют любить Украину
10.02.2017
М.Калашников: психокатастрофа-2017
М.Калашников: психокатастрофа-2017
10.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как они заставляют любить Украину (0)
В России наметился День патриотизьма (0)
На развесистую клюкву нашлись и клюквенники (0)
Свидетель-подозреваемый-обвиняемый: короткий путь (0)
Пожар на АЭС, который не пожар, и которого вообще "не было" (1)
ВВС РФ по ошибке разбомбили здание с турецкими военными в Алеппо, есть жертвы (6)
Великобритания обеспечила эскорт советской дальавиации (0)
Постмайданная Украина показательно осудила ополченца ДНР на 11 лет (6)
Прожиточный минимум в Москве снизился на 215 рублей (1)
Во Франции незаметно взорвалась АЭС (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Во что обошелся поход больного авиакрейсера? И о Белоруссии
Максим Калашников Максим Калашников: Был свидетелем на суде у Юры Екишева
Максим Калашников Максим Калашников: Как обстреливают Донецкую агломерацию? Голоса из Донбасса
Максим Калашников Максим Калашников: М.Калашников: психокатастрофа-2017
Дмитрий Черный Дмитрий Черный: гАрно! любо!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss