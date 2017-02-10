В России наметился День патриотизьма

Министерство культуры России поддержало идею отмечать День патриотизма в годовщину продуктового эмбарго — 6 августа. «По мнению Минкульта России, данная законодательная инициатива заслуживает внимания. Вместе с тем указанный вопрос целесообразно рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук»,— приводит ТАСС выдержку из ответа первого заместителя министра культуры России Владимира Аристархова на запрос председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Речь идет о ноябрьской инициативе президента Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахмана Янсукова, который заявил, что празднование Дня патриотизма в годовщину продуктового эмбарго позволит «увековечить то проявление единства внутри страны, которое позволило ответить внутренним ростом на внешнее давление».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал странным предложение учредить праздник День патриотизма и отмечать его 6 августа — в годовщину введения продуктового эмбарго в отношении Запада.

«Нет никакого отношения к этому в Кремле, это первое. И второе, вся эта история не совсем понятна, я бы все-таки рекомендовал уточнить и у депутата, что он имел в виду, и у Минкультуры, что они на это ответили, потому что достаточно противоречивые сообщения», — ответил Песков на вопрос журналистов об этой инициативе.

- Нет, Песков положительно американский агент, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Это как же он себе думает, патриотизьм есть, а Дня патриотизьма нету? Вот есть у нас День России, есть день флага и день конституции - конституции считай нет, а день имеется. А тут что ж, наоборот? И дата подобрана верно - какой патриотизьм, такие у него и знаковые события. Надо бы еще к праздику орден придумать, типа святого Владимира, попирающего трактором турецкие помидоры - был же похожий орден при царе, еще и красного цвета очень кстати. Но я бы еще отдельно учредил и День патриота! Вот Путина когда избрали президентом первый раз? Вот в этот день и учредить, в честь главного патриота. И пусть там какая-нибудь академия против выскажется, мы с Путиным ее враз, того... И еще нужен День патриотической песни - это когда Михалков-старший текст гимна написал, третий на музыку Александрова. И еще один День победы надо учредить - не который 9 мая, тот день победы над внешним врагом, а надо еще день победы над внутренним. Я б его 6 мая учредил, когда ОМОН одержал победу над крамолой. И День свободы - это когда пакет законов Яровой приняли. И вот день присоединения Крыма празднуем, а день отсоединения острова Тарабаров - нет. Это неправильно, нужно праздновать День освобождения - острова Тарабаров и острова Даманский. Вообще много можно праздников придумать, и нужно! Работать только не надо, от работы кони дохнут...