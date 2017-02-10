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Московский листок

Свидетель-подозреваемый-обвиняемый: короткий путь

Опубликовано 10.02.2017 автором в разделе комментариев 0

суд калашников арест карцер екишев
Свидетель-подозреваемый-обвиняемый: короткий путь

Итак, меня неожиданно вызвали свидетелем в Дорогомиловский суд по делу Юры Екишева. Неожиданно потому, что после обыска и допроса (как свидетеля) 22 июня 2016-го меня больше на допрос не вызывали. И сразу вызвали как свидетеля ... со стороны обвинения. 

Естественно, это была чистая проформа. Ибо "дело" Екишева заключается в том, что он, де, разбрасывал материалы, разжигающие ненависть к иудеям, причем и на моем блоге. Какие это статьи, когда они появились (в ЖЖ все публикации сопровождаются вообще-то датой в левом верхнем углу) - нет ответа. "Дело" сляпано кое-как, смех один. Но смех-смехом, а Юра уж полгода за решеткой. 

О чем спрашивали на суде меня? Мог ли Екишев сам разместить статьи на моем блоге? Я ответил твердо: в блоге статьи размещаю только я, хозяин блога. Только я знаю логин и пароль. Может, конечно, тем самым и обеспечил себе М.К. "веселое будущее", но буду стоять на своем, лжесвидетельствовать и "топить" Юру не намерен. Вот когда покажут, какие статьи имеются в виду и от какой даты - будем разбираться. Мне уже перед допросом 22 июня кое-кто намекал, что стоит мне сказать, будто в моем блоге кто-то мог разместить статьи без моего ведома - и я, дескать, не сяду. Кое-какой сюрприз на сей случай у меня есть. 

Лишний раз убеждаюсь в том, что со следствием, а особенно - с судами, в РФ - полная катастрофа. Это - просто бомба под страну. Ведь "суд" над ИГПР "ЗОВ" (Мухин, Барабаш, Парфенов, Соколов) - такой же фарс. Там ведь даже сути обвинения обвиняемым не могут объяснить. А люди - второй год в СИЗО. 

От редакции: Тут есть некоторая уловка. Да, в теме блога статью может выставить только "хозяин" (на самом деле не хозяин, а всего лишь пользователь) блога, но в дискуссии под ней - кто угодно.

Причем по нынешнему законодательству даже не обязательно выставлять целую статью - достаточно только ссылку. У нас уже много народу сидит за гиперссылки.

И уж совсем необязательно это должен быть Екишев - это может сделать любой опер с фейкового аккаунта. И никакого даже "унижения мундира" - вот совсем недавно полковника ФСБ вывели с коллегии ведомства с мешком на голове по подозрению в измене родине. Раз они Родину могут предавать, то уж сфальсифицировать доказательства по делу - раз плюнуть, нет?

Периодически популярные блоги "ломают" - при необходимости и достаточном аппаратном оснащении можно легко подобрать пароль, благо в ЖЖ логин совпадает с ник-неймом пользователя. Сообщения о взломе популярных блогов встречаются довольно часто. 

И уж тем более это не проблема для "людей в погонах" - им по долгу службы предоставлены доступы ко всем серверам российских компаний.

Нет большой проблемы, чтобы ночью выставить "крамольный" текст, сделать с него скрин-шоты, зафиксировать нотариально, после чего бесследно удалить контент с чужого блога - все это будет выглядеть, будто пользователь блога сам это выставил, и сам потом удалил. И по факту наличия "вещественных доказательств" вполне можно заводить дело, проводить обыски, допрашивать и так далее. Ума тут много не надо, схема старая.

Можно в принципе даже не взламывать блог Максима Калашникова, а завести очень похожий, с отличием в одну букву. После чего выложить на нем все, что угодно, зафиксировать и уничтожить всю страницу целиком. 

Тут есть одна важная деталь - пользватель не является владельцем блога, и его отвественность весьма ограничена. Он может отвечать только за контент, но не за фокусы с софтом. И если будет доказано, что на работу блога осуществлялось несанкционированное воздействие, отвественность пользователя не сможет быть установлена. Это вне его компетенции. Но пробема в том, что люди, устанавливающие несанкционированное воздействие могут оказаться теми же самыми, что это воздействие и осуществляли. 

А.Б.



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