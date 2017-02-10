Как они заставляют любить Украину

Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?: Варианты ответов: Да, хотел бы в объеме 1200 рублей в месяц Да, хотел бы в объеме 2400 рублей в месяц Да, хотел бы в объеме 3600 рублей в месяц Да, хотел бы в объеме 4800 рублей в месяц Нет, спасибо, мне хватает Результаты