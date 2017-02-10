Производители молока сообщили о возможном повышении цен

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") в письме к главе Минсельхоза Александру Ткачеву попросил изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года, ограничивающее поставки сырого молока из регионов, в которых зарегистрированы болезни крупного рогатого скота.

Ограничения коснулись 25 регионов России, среди которых Татарстан и Ростовская область, входящие в число лидеров по производству сырого молока в стране. Теперь молоко из этих регионов должно перед перевозкой проходить пастеризацию, но у большинства производителей нет необходимого для этого оборудования.

- Интересно, а что ж, поставлять сырое молоко от больных животных? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А насчет повышения цен откровенно не понял. Тот, кто раньше поставлял молоко, так и будет это делать. С чего ценам-то расти? Только с того, что ритейлеры начнут поднимать ценник, увидав некоторый дефицит? Ну так запретите поднимать. И непонятно, почему нет этого оборудования на молокозаводах? Обяжите заводы этим оборудованием обзавестись, организуйте лизинг... Или все дело в желании поднять цены, пользуясь случаем?