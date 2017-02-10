Россиянам запретят называть детей именами из цифр, но разрешат аббревиатуры

Госдума рассмотрит в феврале законопроект о запрете при регистрации имени ребенка использовать цифры, символы и ненормативную лексику, заявил СМИ глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно законопроекту, запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния.

При этом стало известно, что депутаты готовят ряд поправок к законодательной инициативе. В частности, предлагается оставить за родителями право использовать в именах аббревиатуры «поскольку многие имена на их основе уже прижились среди населения и считаются приемлемыми». Речь, в частности, идет об таких именах как Ренат (от «революция, наука, труд») или Владлен (Владимир Ленин), Дамир («Даешь мировую революцию»), Ленур («Ленин учредил революцию»), Эльмира («Электрификация мира»), Эмиль («Энгельс, Ленин, Маркс»).

Кроме того, как уточнил Павел Крашенинников, депутаты готовят поправки, разрешающие давать детям при рождении двойную фамилию, состоящую из разных фамилий супругов.