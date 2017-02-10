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Московский листок

КС признал законность уголовного наказания за неоднократные нарушения на митингах

Опубликовано 10.02.2017 в разделе комментариев 2

КС признал законность уголовного наказания за неоднократные нарушения на митингах

Конституционный суд России подтвердил законность введения уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил проведения митингов. По словам председателя суда Валерия Зорькина, такая ответственность «допустима, если она эквивалентна характеру общественной опасности» и не выходит за рамки конституционных полномочий федерального законодателя. Он отметил, что повторное совершение лицом административных правонарушений свидетельствует о недостаточности административных мер и дает повод криминализации нарушения.

Жалобу на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий подал в Конституционный суд РФ оппозиционер Ильдар Дадин. Активист стал первым в России заключенным, осужденным по этой статье. В декабре 2015 года суд приговорил Ильдара Дадина к трем годам колонии. В марте 2016 года приговор смягчили до двух с половиной лет лишения свободы.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Умиляюсь с вашей наивности.
Николай написал 10.02.2017 12:27
Умиляет наивность некоторых(а может и большинства)оппозиционеров.Они обращаются в "Конституционный суд России" ,в "Верховный суд" и т.д .Не доходит до людей что обращаясь к системе -с просьбой помощь и защитить от системы,попахивает шизофренией.Они еще надеются на государство.Открою им ,наивным,глаза-на территориях бывшей России государства не существует.Управляет территориями хунта ,режим если так доступней, и его подручные .Их задача (главная на данный момент) удержатся у власти.А все псевдоинституты государственности -прокуратуры ,суды,полиция,парламент,лишь иллюзорно , по форме, напоминают государственные институты .По содержанию это лишь инструменты хунты.И пока осознания этого не наступит ,любые попытки спорить и что то доказывать иллюзорному государству -бессмысленны и смешны.
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Пу написал 10.02.2017 12:17
Кто бы сомневался.
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