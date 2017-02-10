КС признал законность уголовного наказания за неоднократные нарушения на митингах

Конституционный суд России подтвердил законность введения уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил проведения митингов. По словам председателя суда Валерия Зорькина, такая ответственность «допустима, если она эквивалентна характеру общественной опасности» и не выходит за рамки конституционных полномочий федерального законодателя. Он отметил, что повторное совершение лицом административных правонарушений свидетельствует о недостаточности административных мер и дает повод криминализации нарушения.

Жалобу на статью 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения публичных мероприятий подал в Конституционный суд РФ оппозиционер Ильдар Дадин. Активист стал первым в России заключенным, осужденным по этой статье. В декабре 2015 года суд приговорил Ильдара Дадина к трем годам колонии. В марте 2016 года приговор смягчили до двух с половиной лет лишения свободы.