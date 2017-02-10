Москва стала шибко умным городом, однако

Москва оказалась среди семи финалистов премии проходящего в Тайване форума "умных городов" впервые за время существования конкурса, сообщается на сайте столичной мэрии в пятницу. Премия форума "умных городов" вручается с 2002 года. За время существования конкурса российский город впервые оказался в списке финалистов.

Помимо российской столицы, в него попали по два города из Австралии, Канады и Тайваня.

"Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, объединяющую школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу", — говорится в сообщении.

Жюри оценивали города по нескольким критериям: уровень доступа в интернет, доступность высшего образования, политика поощрения стартапов, интерактивность городских порталов и так далее.

- Интересный форум, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Все вот дураки, и в Европе, и в Азии, вот только в Австралии и в Москве умники собрались... У нас, конечно, город умный - вай-фай, который вечно не работает; городские порталы, которые глючат безбожно; высшее образование, с которым потом продавцом в супермаркет не устроишься... Но в принципе вещь хорошая, определять ум по степени доступа к интернету и разнообразию гаджетов. В Москве теперь каждый таксист с планшетом, города не знают, зато такие умные, что на дорогу вообще не смотрят, только по навигатору... Надо, думаю, еще докторов научить болезни лечить по Яндексу и судей приговоры выносить по специальному приложению из эппл-стор, и вообще умные будем. Да, и вместо городской администрации тоже неплохо бы приложение скачать.