Донецк прощается с Гиви

В Донецке началась церемония прощания с командиром батальона "Сомали" ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаилом Толстых (Гиви), убитым 8 февраля в результате покушения.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса" с места событий, проститься с Гиви пришли более тысячи жителей Донецка, к гробу несут цветы и свечи.

Церемония проходит в донецком театре Оперы и Балета. Центральные улицы Донецка перекрыты для движения транспорта, на церемонии прощания несут службу усиленные патрули полиции.

Глава ДНР Александр Захарченко и заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин пришли попрощаться с Гиви.

По окончании церемонии гроб с телом погибшего планируется провезти на пушечном лафете по центральным улицам города.

Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб в своем кабинете рано утром 8 февраля. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель". В ДНР обвинили в его убийстве украинских диверсантов.

Военная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вышла на след исполнителей убийства командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина.

По словам Басурина, военная прокуратура обнаружила место, с которого был произведен выстрел по кабинету, где находился Гиви. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "терроризм", сказал он. В Министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР "Донецкому агентству новостей" уточнили, что дело расследуется по статье 229, части 3 ("террористический акт").

Версия "Новой газеты": ответственность за убийство взяли на себя сослуживцы Гиви по батальону "Сомали"

Ответственность за убийство Гиви взяли на себя бойцы из батальона "Сомали", воевавшие в Донбассе под его руководством. В редакцию "Новой газеты" обратился человек, представившийся гражданином РФ Игорем Мыльцевым с позывным Француз, и рассказал, что спланировал и осуществил убийство в качестве мести за предательство Гиви во время боев под Авдеевкой в январе 2017 года.

По словам Мыльцева, в ходе боев Толстых, опасаясь за свою жизнь, тайком выстрелил себе в ногу, а когда его увезли с поля боя, он якобы приказал открыть огонь по своим.

"Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара (лидера ДНР Александра Захарченко) стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все - конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия", - рассказал Мыльцев.

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