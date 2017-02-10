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Московский листок

Дорогие россияне не рады соотечественникам из советского народа, а Госдума не накормит их "санкционкой"

Опубликовано 10.02.2017 в разделе комментариев 0

кризис ссср миграция
Дорогие россияне не рады соотечественникам из советского народа, а Госдума не накормит их "санкционкой"

Большинство россиян не хотят упрощения процедуры получения гражданства РФ для жителей постсоветского пространства и миграционной амнистии для нелегально проживающих в России выходцев из стран СНГ, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Против упрощения получения российских паспортов высказался 71% участников исследования, 36% из них выступают за ужесточение требований в этом плане. 

За упрощение этой процедуры - 19% респондентов, при этом треть сторонников такого подхода (27%) - люди старше 60 лет, то есть "имевшие длительный опыт совместного сосуществования в рамках единого советского государства", отмечают исследователи. 

Против амнистии мигрантов из стран СНГ, длительное время находящихся в России с нарушением законодательства, высказались 59% опрошенных, за - 36%. 

Сторонники этой идеи полагают, что таким образом можно будет вывести нелегальных мигрантов из тени, и они будут жить в России на законных основаниях и платить налоги, также это поможет снизить уровень преступности. 

Опрос был проведен 17-18 декабря 2016 года среди 1600 респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%, уверяет ВЦИОМ. 

В России, руководство которой активно ратует за демографический рост, в начале 2016 года возобновился прирост населения, но произошло это благодаря сокращению числа уезжающих из РФ мигрантов, которые остаются в России вместо того, чтобы вернуться на родину. 

Россия привлекает мигрантов менее жесткими требованиями по рабочей силе в сравнении с другими странами. Прошлой осенью сообщалось, что за последние пять лет в Россию из стран Центральной Азии и Казахстана приехали около 4 млн мигрантов, в том числе до 2,5 млн человек из Узбекистана и более миллиона из Таджикистана.

Тем временем Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству не поддержал законопроект о передаче санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды вместо ее уничтожения и предложил отклонить его в первом чтении, передает РИА "Новости". 

Члены комитета обратили внимание на то, что положения законопроекта не согласуются с законом "О специальных экономических мерах" и принятыми в соответствии с ним указами президента Владимира Путина, а также законом "О таможенном регулировании в Российской Федерации". 

Более того, по словам депутатов, разработанный законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится. 

Ранее с законодательной инициативой выступил сенатор Антон Беляков. Он предложил отправлять запрещенные к ввозу в РФ сельхозпродукцию, сырье и продовольствие надлежащего качества на социально значимые нужды.

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