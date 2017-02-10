Выбивать игиловцев из Ракки Турция и США планируют без РФ

Глава ЦРУ Майк Помпео, который накануне прибыл с визитом в Анкару для обсуждения взаимодействия с Турцией в ходе операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ), особое место в переговорах уделил теме подготовки операции по освобождению от террористов сирийского города Ракка.

Это первая зарубежная поездка Помпео после его назначения на пост главы ЦРУ. И как можно судить по итоговым заявлениям турецкой стороны, переговоры директора ЦРУ с главой Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хаканом Фиданом были успешными.

После них и Помпео, и Фидан встретились с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, обсудив с ним ситуацию в Сирии и события на Ближнем Востоке.

Контакты прошли в закрытом для прессы режиме. Однако особое внимание на встрече было приковано к перспективам развития сотрудничества Турции и США в борьбе с ИГ, а конкретно - планируемая операция в Ракке. Этот город считается одной из "столиц" группировки в регионе.

О необходимости операции в этом сирийском городе ранее заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, утверждая, что "у ИГ в регионе есть три критически важных города, которые контролирует группировка: Эль-Баб, Ракка в Сирии и Мосул в Ираке". Поэтому после очистки Эль-Баба следующей целью должна быть Ракка. "Нужно провести операцию в Ракке. Мы и ранее говорили, что для нее необходимо участие региональных стран. Наши войска специального назначения могут и должны в ней участвовать", - сказал министр, выразив надежду, что международная коалиция, возглавляемая США, также будет сотрудничать в этом деле с Турцией, передает "Интерфакс".

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что "Турция подготовила детальный план операции в Ракке", который представлен международной коалиции во главе с США, и "его обсуждение продолжается".

Напомним, 4 февраля поддерживаемые США курдские и арабские бойцы сообщили о начале нового наступления на город Ракка на севере Сирии - его террористы "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России) провозгласили своей столицей. Итогом нового наступления должно стать полное окружение города, передает Reuters.

Русская служба ВВС со ссылкой на сообщение "Демократических сил Сирии" передает, что оппозиционеры планируют захватить районы на востоке Ракки, включая важные связные пути.

Операцию по освобождению Ракки - главного оплота джихадистов в Сирии - поддерживала администрация Барака Обамы, однако новые власти США пересматривают всю кампанию по борьбе с "Исламским государством", запрещенном в ряде стран, в том числе и России. Накануне газета Washington Post утверждала, что советники Трампа отказались от составленного при Обаме плана, посчитав его слишком рискованным.

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