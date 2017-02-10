Государственные средства на строительство перинатального центра в Сочи "крутили" в криминальном банке

В отношении заместителя губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий представителем органа власти (ч. 2 ст. 286 УК РФ), передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Дело возбуждено Следственным комитетом на основании материалов, поступивших из регионального управления ФСБ. На период следствия Гриценко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Адвокат Анатолий Резников, представляющий интересы чиновника, не подтвердил, но и не опроверг эти сведения. Официальные органы пока ничего не комментируют.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на адвоката Резникова, что Гриценко был допрошен вместе с представителями строительной компании "Кубань" по уголовному делу о злоупотреблениях при возведении перинатального центра в Сочи.

Согласно этим данным, речь идет о бюджетных средствах в размере 200 миллионов рублей, по распоряжению неназванных должностных лиц переведенных в проблемный банк, у которого вскоре была отозвана лицензия.

Следствие проверяет законность перевода денег, а также пытается связать это событие с кредитом на сопоставимую сумму, который строительная компания "Кубань" получила в той же кредитной организации на продолжение строительства вышеупомянутого перинатального центра.

По неофициальной информации, речь идет о Кубанском универсальном банке, у которого в конце октября 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию. В январе арбитражный суд Краснодарского края признал этот банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на год. Конкурсным управляющим утверждено государственное Агентство по страхованию вкладов.

Отметим, что в Краснодарском крае и при Ткачёве, и после него - строительный бизнес по-прежнему сверхприбыльный. А где такие деньги - там и больше криминала.

Например, в октябре минувшего года заместитель атамана городского казачьего общества Анапы Николай Нестеренко был задержан по подозрению в мошенничестве с участком земли в курортном местечке Сукко, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края. Летом группу казаков, в числе которых был Нестеренко, привлекли к ответственность за нападение на Алексея Навального и его сторонников в аэропорту Анапы.

По данным источника агентства, Нестеренко задержали накануне в Кисловодске Ставропольского края, где он находился на отдыхе. Его доставили в Краснодар, "решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения".

Информацию о задержании своего заместителя агентству подтвердил атаман городского казачьего общества Анапы Сергей Бурлуцкий.

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