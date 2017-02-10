Роскомнадзор пригрозил закрыть "Эхо Москвы" из-за иностранных совладельцев

Роскомнадзор направил радиостанции «Эхо Москвы» письмо с требованием устранить нарушения закона «О СМИ», который запрещает иностранцам выступать учредителями российских СМИ, сообщает Life.

«Экспертиза материалов документов показала, что один из акционеров ЗАО "Эхо Москвы" имеет иностранную долю капитала 19,92%, что противоречит требованиям, установленным законом СМИ», - говорится в письме, подписанном заместителем начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Еленой Корсаковой. В письме отмечается, что вещание радиостанции может быть приостановлено, если она не предпримет никаких действий до 15 февраля.

По данным издания, речь идет о доле американской EM Holding Company LLC в уставном капитале радиостанции. В декабре 2015 года доля компании была снижена до 19,92 процента, чтобы соответствовать двадцатипроцентному лимиту для иностранцев.

Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов подтвердил "Интерфаксу" информацию о претензиях Роскомнадзора.

"Мы получили от Роскомнадзора письмо, в котором они фактически просят убрать из структуры радиостанции иностранное владение", - сказал Венедиктов. Он напомнил, что еще год назад, в конце 2015 года, "Эхо" направило документы в Роскомнадзор, в которых уведомило о снижении до 19,5% доли иностранного владения. "Целый год у нас все было в порядке, однако теперь нас фактически просят свести эту долю до нуля", - пожаловался Венедиктов.

Он заявил, что "Эхо Москвы" согласится с требованиями регулятора, выполнит их так скоро, как только сможет, и как позволит законодательство иностранного государства, которое также вовлечено в данную ситуацию. "Но мы попросим у Роскомнадзора отсрочки, так как за 10 дней сделать выполнить их требования просто невозможно", - пояснил Венедиктов.