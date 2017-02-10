Литва готовит США к войне, а силовигархия Белоруссию к майдану

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что запланированные на этот год совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" демонстрируют подготовку этих стран к войне с Западом. "Мы видим различные угрозы, они растут. В том числе мы с тревогой ожидаем (российско-белорусские) учения "Запад-2017", в которых примет участие очень большое количество агрессивных сил, демонстративно готовящихся к войне с Западом", - цитирует Грибаускайте портал Delfi.

По ее словам, "угроза с Востока" заставляет страны Балтии обращаться к партнерам (по НАТО) с просьбой предоставить стране дополнительные гарантии безопасности. Грибаускайте также выразила надежду на то, что на следующей неделе она встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и обсудит проблемы национальной безопасности Литвы. Глава государства ожидает, что контакт с новой администрацией США будет "очень тесным".

Delfi отмечает, что встреча Грибаускайте с Пенсом пройдет на следующей неделе в Мюнхене. В ней также примут участие президенты еще двух прибалтийских стран, опасающихся "российской угрозы", - Латвии и Эстонии.

Литовский портал Baltnews.lt отмечает, что ранее Дональд Трамп вызывал серьезные опасения у литовского руководства в связи с его высказываниями о примирении с Россией, а также пересмотром обязательств США относительно безопасности союзников по НАТО. Трамп заявлял, что страны Балтии должны прекратить пользоваться американской щедростью. Более того, он заявил следующее: если прибалтам не нравится соседство с Россией, то они могут переехать в Африку.

От редакции: Как минимум, конфронтация наблюдается в регионе, в Прибалтике. То есть милитаризация внешней политики с обеих, и более того, сторон. Тысячи танков НАТО (США), ещё по обамовскому приказу отправленные и через Германию нынче добравшиеся до Польши, - это тоже что-то значит. Но мы бы отметили здесь непоследовательность тех, кто считает, что управляет страной и её обороной - тех, кого Даля обвиняет в подготовке к войне. Зачем портить отношения с Белоруссией в такой ситуации?

А ведь "союзное государство" именно сейчас трещит по швам - видите ли, Роснефти, Транснефти и Газпрому (а они сами себя признали недавно государственной властью) показалось, что белорусы маловато платят правящему в РФ классу за счастье быть транзитной зоной на пути советских газа и нефти в Евросоюз! Совместные учения - ничего не значат при таких негативных "козырях". Поставить в Белоруссии ПРО, о чём давно Лукашенко просил путина - тоже не отваживаются. Ну, и какие это вояки в таком случае? Да и есть ли идеологическая какая-то программа "аншлюса" - может, и тут "русский мир" обнаружился? Ну, а советским патриотизмом и уж, прости господи, коммунизмом никто в путинской среде не болеет - так что повода наступать на Литву нет никакого.

Д.Ч.

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