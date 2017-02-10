Сомнительная диссертация Мединского всё же взвешена на весах МГУ и передана в ВАК

Решение диссертационного совета МГУ по диссертации министра культуры Владимира Мединского передано в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Выписка из протокола заседания диссовета МГУ, на котором были рассмотрены материалы диссертации Мединского, были направлены в ВАК", - сообщили в пресс-службе. Экспертный совет и президиум ВАК будут решать дальнейшую судьбу диссертации.

Отметим, вначале сообщалось, что диссертационный совет МГУ отказался рассматривать диссертацию министра, за это Мединский даже выказал ему уважение.

Проверка диссертации Мединского началась после того, как весной прошлого года историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский вместе с экспертом сообщества "Диссернет" Иваном Бабицким заявили, что диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" ненаучна и "местами абсурдна".

А 8 февраля министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что он с уважением относится к решениям диссертационного совета МГУ, который накануне отказался рассматривать диссертацию министра, передает РИА Новости.

"Я с уважением отношусь к решению диссовета", - сказал Мединский агентству.

Накануне декан исторического факультета МГУ Иван Тучков заявил, что диссертационный совет университета не будет рассматривать по существу диссертацию министра культуры России Владимира Мединского. Такое решение было принято из-за отсутствия подозрений в том, что в научной работе Мединского имеется плагиат.

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