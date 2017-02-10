Постмайданная Украина направляет к Крыму те же самые "Буки", которые сбили самолёт?

На полигоне Ягорлык в граничащей с Крымом Херсонской области Украины в 2017 году запланированы стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1». Об этом сообщил представитель Минобороны страны Дмитрий Гуцуляк, передает РИА Новости. Когда конкретно будут проводиться стрельбы, не уточняется.

Помимо этого, украинские военные примут участие в учениях в Болгарии. Туда будут направлены подразделения, вооруженные ЗРК С-300.

В январе войска ПВО Украины уже проводили учения в Херсонской области с применением имитационных воздушных целей. В маневрах были заняты военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также выпускники учебных подразделений.

4 января министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев будет проводить ракетные стрельбы вблизи Крыма тогда, когда сочтет это нужным. При этом он отметил, что спрашивать у кого-либо разрешение на учения власти не намерены.

В конце ноября 2016 года Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Россия выразила протест. На это в Киеве ответили, что стрельбы будут проведены «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться в строгом соответствии с нормами международного права.

Напомним, 4 марта 2015 года BBC сообщило: «Голландские эксперты, расследующие обстоятельства катастрофы, не исключают, что малайзийский авиалайнер был сбит ракетой, когда пролетал над зоной военного конфликта на востоке Украины.

Во вторник прокурор, возглавляющий уголовное расследование, заявил, что «это могла быть ракетная установка «Бук» класса «земля-воздух». При этом он подчеркнул, что следователям «еще слишком рано исключать другие версии».

Обломки лайнера были доставлены на авиабазу на юге Нидерландов еще в конце прошлого года и размещены в трех ангарах.

Среди выставленных на обозрение фрагментов – крылья, колеса, обломки фюзеляжа и отсеки для ручной клади.

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