Омск прогрессивный визуально восстал против домостроевских побоев, разрешённых думаками

В Омске на стенах различных строений появились протестные граффити на тему домашнего насилия. Таким образом местные уличные художники отреагировали на принятие резонансного закона о декриминализации побоев в семье, сообщает портал "Новый Омск".

"Этот закон - однозначный сигнал всему обществу, что насилие в отношении близких людей приемлемо, - заявили участники группы стрит-арт в Омске. - Мы - против. Мы хотим, чтобы это прекратилось".

"Нам искренне жаль каждую жертву домашнего насилия, потому что каждая из них теперь стала еще слабее, еще беззащитнее и еще бесправнее", - указали граффитисты.

Их творения можно увидеть во дворах в разных частях города. Рисунки сопровождают надписи: "Бьет - значит, надо уходить", "Когда бьют - это не семья", "Нежность - основа семьи", "Насилие в семье - насилие в обществе - насилие в государстве" и т. п.

Президент Владимир Путин 7 февраля подписал законопроект, который переводит побои в отношении близких родственников из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, когда такой проступок был совершен впервые.

Тема декриминализации семейного насилия вызвала широкий общественный резонанс. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что при определении позиции нижней палаты парламента по данному законопроекту депутаты руководствовались заботой о создании и сохранении крепких семей и соцопросами, согласно которым большинство россиян поддерживают мягкое отношение к подобным конфликтам.

Как выяснил осенью прошлого года Фонд "Общественное мнение", большинство (77%) россиян считают, что рукоприкладство во время ссор между супругами недопустимо, оправдывают применение физической силы 9% респондентов. При этом 62% опрошенных заявили, что не знакомы с семьями, в которых во время ссор применяется насилие. 3% говорят о личном опыте подобных отношений.

Поддерживают инициативу 23% россиян. Такого мнения придерживаются чаще мужчины (27%), чем женщины (19%). Они объясняют свою точку зрения, в том числе, тем, что административное наказание - тоже наказание (5%), супруги должны сами разбираться с семейными делами (4%), наказание должно зависеть от степени вины (3%), нужно давать провинившимся шанс (2%).

В ноябре группа депутатов Госдумы от "Единой России" и членов Совета Федерации внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о декриминализации побоев в отношении близких родственников. В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление.

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