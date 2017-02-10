Свежеуволенного пермского губернатора назначили главой Ространснадзора

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Пермского края Виктора Басаргина руководителем Федерального агентства по надзору в сфере транспорта. Об этом глава правительства сообщил на встрече с Басаргиным. "С учетом того, что вы имеете довольно серьезный опыт работы и на федеральном уровне - были министром регионального развития, и, естественно, знаете региональную специфику, я принял решение назначить вас на должность руководителя Ространснадзора", - цитирует премьера ТАСС.

Он напомнил, что работа ведомства охватывает все виды транспорта с точки зрения безопасности перевозки пассажиров, обеспечения безопасности транспортировки грузов, которые могут причинить вред окружающей среде. Виктор Басаргин оценил новый участок работы как «ответственный» — по его словам, помимо обеспечения безопасности пассажиров и грузов, служба должна заниматься и развитием бизнеса. «Я постараюсь доверие оправдать»,— заверил он премьера.

Должность главы Ространснадзора стала вакантной в октябре 2015 года, после того, как Евгений Дитрих был назначен на пост первого заместителя главы Минтранса.

Напомним, 6 февраля Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина с формулировкой "по собственному желанию". О причинах его ухода не сообщалось. Ранее журналисты некоторых СМИ назвали отставку губернатора Пермского ожидаемой и связывали ее с недовольством в Кремле конфликтами элит в регионе.