Путин пообещал Словении миллиард евро на модернизацию железных дорог

Президент России Владимир Путин заявил, что РЖД может инвестировать 1 млрд евро в модернизацию железных дорог Словении, передает ТАСС.

«Прорабатываются варианты участия российской компании "РЖД" в модернизации железнодорожной сети Словении. Речь может пойти о масштабных инвестициях где-то в районе 1 млрд евро», - сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

По словам Путина, словенские компании традиционно хорошо представлены в российской фармацевтической и аграрной отрасли. «Примерно 70 субъектов России поддерживают связи со своими партнерами (в Словении)», - добавил он.