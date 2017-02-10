Посольские дачки в Нью-Йорке беспокоят МИД сырьевой империи больше, чем Белоруссия

Москва требует от Вашингтона вернуть российские здания и территории для отдыха в США, заявил посол РФ в этой стране Сергей Кисляк в интервью российским журналистам 10 февраля.

"Мы настойчиво требуем их вернуть, потому что это решение предыдущей администрации противоречит Венской конвенции и обязательствам страны, призванной обеспечить неприкосновенность дипломатической собственности", - цитирует его РИА "Новости".

"Это не как бы дачи, а настоящие дачи, - подчеркнул Кисляк. - Это здания и территория, которая использовалась для отдыха наших сотрудников. И это территория, принадлежащая Российской Федерации. Поэтому мы рассматриваем это прежде всего как нарушение обязательств, прямое нарушение обязательств США по Венской конвенции. И именно в этом ключе мы будем требовать дальше".

"Что касается точно такого же объекта под Нью-Йорком, то там идет еще нарушение обязательств США как страны-хозяйки для ООН, - отметил посол. - У нашей миссии есть такие же права на дипломатическую собственность, как у всех остальных, и никто не имеет право этого отнимать".

Администрация бывшего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ РФ за якобы "вмешательство в выборы", в связи с хакерскими атаками, которые были произведены во время избирательной кампании в США, а также за "давление на американских дипломатов", работающих в России.

35 российских дипломатов были об явлены персонами нон-грата в США. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам в США - загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, - негодовал по этому поводу глава МИД РФ Сергей Лавров. Взаимность - это закон дипломатии в международных отношениях". Однако президент РФ Владимир Путин назвал действия администрации Обамы провокационными и подчеркнул, что Россия не станет опускаться до уровня "кухонной дипломатии" и не будет принимать ответных мер в виде высылки дипломатов США и отбирать у них дачу в Серебряном Бору.

От редакции: Вот уж воистину - ни шагу в сторону от классового подхода. Мы бы и рады порассуждать общечеловеческо - да вот события не дают. То за нашими высылаемыми дипломатами посылают в США вовсе не такой хилый и ветхий Ту-154, какой затонул под Адлером, то - дачки выстали на повестку дня! Эй, господа миллиардеры, - вы там только на элитную тему вообще размышляете или всё же на общенародную тоже иногда?

Не в плане элитной недвижимости, а вот в плане дружбы с ближайшей Белоруссией, которой скоро перекроют нефть - вы какие-то иные дипломатические используете методы, кроме хозяйско-буржуйских, вентиля вашего всесильного? И кроме - выставить пограничные наряды, на последнем отровке союзности ввести едва ли не такие же, как с Украиной отношения? Думаете, народ, который получает зарплату от 15 до 25 тысяч, подавляющее в РФ большинство, ничего не видит и не понимает? Или эти нью-йоркские дачки - вам на будущее, когда отсюда сбежите? Позор один, а не дипломатия - и ведь патриотами считают себя, требуя вернуть это барахло, пока последние друзья России от неё отворачиваются...

Д.Ч.