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Московский листок

Турция не меняла своей позиции относительно принадлежности Крыма

Опубликовано 10.02.2017 в разделе комментариев 0

украина турция силовигархия крымнаш
Турция не меняла своей позиции относительно принадлежности Крыма

Защита прав крымских татар является одним из приоритетов Турции, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе визита на Украину, передает РИА "Новости". 

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Среди наших приоритетов - крымские татары, защита их идентичности, защита от агрессии. Мы продолжим тесные контакты с представителями крымских татар по этому вопросу и будем ставить его на международной арене", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Киеве. 

Отметим, в ноябре прошлого года сообщалось, что прокурор Гаагского трибунала приравняла ситуацию в Крыму к вооруженному конфликту между Россией и Украиной. В том числе в Гааге указали, что при применении российского законодательства в Крыму крымские татары и другие мусульмане полуострова "подверглись притеснению или запугиванию, включая ряд таких мер, как запрет на въезд на территорию [Крыма], обыски домов и ограничения свободы слова, собраний и создания ассоциаций".

Напомним, о том, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, а основным приоритетом в нынешнем положении Украины является покой, благополучие и безопасность крымских татар, ещё в августе 2015-го заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

"Сегодня мы являемся свидетелями незаконной аннексии Крыма и подобных, вызывающих сожаление, событий. В это сложное время мы не должны забывать, что успех и ключ к победе заключается в сохранении единства и сплоченности… Турция не признает и не будет признавать аннексию Крыма", — заявил Эрдоган, которого цитирует пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа. 

Он также отметил, что для Турции основным приоритетом в кризисном положении Украины является безопасность крымских татар и заверил, что для преодоления репрессий и угнетений, которым подвергается крымскотатарский народ, Турецкая республика ведет диалог со всеми сторонами, делает необходимые предложения и шаги. 

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