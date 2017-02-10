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Московский листок

Говорящая голова Путина признала Донбасс украинским, ВСУ можно наступать

Опубликовано 10.02.2017 в разделе комментариев 2

украина кремляди днр донбасс
Говорящая голова Путина признала Донбасс украинским, ВСУ можно наступать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией, откуда в Донбассе танки, передает РИА "Новости". 

"Как вы знаете, по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий вооруженных сил Украины", - ответил Песков на просьбу журналиста прокомментировать слова депутата Госдумы РФ Сергея Железняка в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" о том, что на Украину якобы отправятся новые добровольцы для участия в боевых действиях. 

"Наверное, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки, - тут я не располагаю информацией абсолютно. Я вам только могу сказать, что, естественно, не от России... Это все-таки Украина - это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев старательно отторгает эти регион - поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась. Именно нужно спрашивать у Киева, почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей", - заявил Песков в ответ на вопрос, откуда на вооружении в ДНР 700 танков. 

Ранее сообщалось, что в неконтролируемой Украиной части Донбасса на вооружении якобы находится 700 танков, что в три раза больше, чем у Вооруженных сил Украины.

- Удивительное дело, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - но я вот видел на последнем параде 9 мая в Донецке целую колонну танков, на фото видел, но вполне ясно, и ни секунды не сомневался, что танки эти не принадлежат ВСУ, но Пескову-то наверное виднее, и чьи танки, и чей Донбасс, собственно после таких заявлений и противостояние бессмысленно: всё же сами и признали, весь "РУССКИЙ МИР" слили одной фразой, и далее, как в той рекламе пива - "а пацаны-то не знают!", Захарченко, Захар, ну и все околопутинские национально гордые великороссы...

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Всего комментариев к статье: 2
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Наводить там порядок - никакого бюджета не хватит.
Лунь-син написал 10.02.2017 21:50
Очень скоро начнется война между кланами. Россия поддержит своих, но не более того. Все худшее там еще впереди.
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Говорящая голова Путина..
Yuri написал 10.02.2017 21:47
Кремлевским обитателям о своей шкуре нужно беспокоиться, а вы о Донбассе..
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