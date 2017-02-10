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Московский листок

Турция заявила, что "случайный" удар российских ВВС по турецким войскам в Алеппо не был случайным

Опубликовано 10.02.2017 в разделе комментариев 1

Турция заявила, что "случайный" удар российских ВВС по турецким войскам в Алеппо не был случайным

Турецкие военные, по которым был нанесен авиаудар российскими ВВС 9 февраля, находились десять суток на тех же позициях о которых было осведомлено российское командование.

«После того, как 8 февраля 2017 года из подконтрольных российским войскам районов Сирии была запущена ракета по объекту, контролируемому дружественным ВС Турции силам, координаты расположения турецких военнослужащих были в очередной раз переданы российской стороне. Причем данная информация была предоставлена в Операционный центр на авиабазе Хмеймим вечером того же дня, а именно в 23.11, 8 февраля», - цитирует агентство Анадолу сообщение Генштаба Турции.

Отмечается, что заявление Генштаба Турции стало ответом на утверждение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что ВКС России наносили удары лишь по координатам, которые передала турецкая сторона, и в районе удара не должно было быть турецких военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции «Щит Евфрата» в районе сирийского города Эль-Баб, самолет ВКС России, нанося удары по объектам ДЕАШ, случайно нанес удар по зданию, где находились турецкие военнослужащие. Погибли трое, ранены 11 военнослужащих ВС Турции.

В связи с трагическим инцидентом президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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око за око, зуб за зуб..
Степан99 написал 10.02.2017 21:38
ничего удивительного. Непонятно только от чего турки мгновенно из врагов превратились в лучших друзей...
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