Полуживую "Почту России" начнут добивать акционированием уже весной

Как сообщают СМИ, Никифоров считает, что закон об акционировании «Почты России» депутаты Госдумы могут принять уже во время весенней сессии. Он подчеркнул, что не видит никаких препятствий на пути к этому.

Глава Минкомсвязи отметил, что о приватизации данного предприятия речи не идет. Оно, по мнению Никифорова, должно оставаться в 100-процентной собственности российского государства.

Стоит сказать, что план акционирования "Почты России" был утвержден еще летом 2013 года.

От редакции: Ничего не понимаю... вот ведь иезуитская публика это вся околопутинская! Если "речи не идёт" и приватизация тут непричём - то акционирование-то на черта? Акционирование - и есть приватизация, что они нам лапшу на уши вешают, как во время раздачи ваучеров?! Это кто в нулевых-то радовался - мол, Путин такой-растакой государственник, остановит прямо разом весь развал!.. Ну и что он остановил-то? Он усилил процессы приватизации - даже в Роснефть уже влезли иностранцы, наши недра уже не вполне нам принадлежат при таких недропользователях, как Сечин. А уж полуживая "Почта России", во что была превращена лучшая в мире Почта СССР - это вообще тихий ужас. Но она, хоть и с нищенскими окладами для рядовых работников, - всё же позволяет гражданам страны общаться, посылать всё необходимое по известным адресам, иногда просто деньги даже или сухой паёк, чтоб родня не загнулась в депрессивных регионах.

Почта - это тоже кровообращение, это жизненно важная система связи, поддержания гражданских взаимоотношений. И вот это как раз, советское наследние, хоть прихрамывающее, но ещё работающее - сильно беспокоит буржуазию как правящий класс. Она-то считает, что любой обмен - это роскошь. Обмен информацией, корреспонденцией, посылками - тем более. За это надо больше платить, вот поэтому акционирование, - этот бич, как многие надеялись, только ельцинских времён, времён жёстких экспериментов над инфраструктурой СССР, - снова зажглось тревожным лозунгом на повестке дня. Что поделаешь: логика правящего класса неумолима, если большевики проводили широкую национализацию всего, то новые буржуа ельцинско-путинского призыва просто обязаны всё приватизировать. Ну а народ, сами работники почты - пускай терпят, доля их такая. Главное чтоб господам акционерам капало на счета - капитализм ведь для этого и вернулся на место "проклятого совка"...

Д.Ч.