Похороны героя

В последний путь героя ДНР Михаила Толстых, легендарного Гиви, провожали десятки тысяч человек.

Это нужно показывать, чтобы все видели - провожать героя освободительной войны вышли практически все, кто мог выйти в воюющем и изрядно обезлюдевшем городе. Кого собираются "освобождать" в Донецке "герои АТО"? Или они освобождают Донецк от живущих там людей, обстреливая жилые кварталы, перекрывая воду и подвоз продуктов питания?

Или все эти люди "оккупанты"?

Или все они вышли, как любят писать украинские пропагандоны, "под дулами автоматов"? Ну так покажите, где дула...

Можно еще многих убить, многих и убьют еще на этой войне, но Украиной этот город уже не будет никогда.

Хотя, может быть, все уже не ради Донбасса, который свой выбор давно сделал и скрепил его кровью. А ради того, чтоб запугать Харьков и Одессу, Днепропетровск и Запорожье, показать неимоверную цену, которую платят люди, пожелавшие сами решать, с кем им быть.