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Московский листок

Похороны героя

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 7

В последний путь героя ДНР Михаила Толстых, легендарного Гиви, провожали десятки тысяч человек.

Это нужно показывать, чтобы все видели - провожать героя освободительной войны вышли практически все, кто мог выйти в воюющем и изрядно обезлюдевшем городе. Кого собираются "освобождать" в Донецке "герои АТО"? Или они освобождают Донецк от живущих там людей, обстреливая жилые кварталы, перекрывая воду и подвоз продуктов питания?

Или все эти люди "оккупанты"?

Или все они вышли, как любят писать украинские пропагандоны, "под дулами автоматов"? Ну так покажите, где дула...

Можно еще многих убить, многих и убьют еще на этой войне, но Украиной этот город уже не будет никогда.

Хотя, может быть, все уже не ради Донбасса, который свой выбор давно сделал и скрепил его кровью. А ради того, чтоб запугать Харьков и Одессу, Днепропетровск и Запорожье, показать неимоверную цену, которую платят люди, пожелавшие сами решать, с кем им быть.



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
Залупин (русский патриот, потомственный дворянин) написал 11.02.2017 02:17
Ну смотрел Я эти похороны - тьфу! В Раше когда какого-нибудь вора в законе хоронят на Ваганьковском кладбище - народу в несколько раз больше!
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Разница
Отто написал 11.02.2017 02:13
Любопытно, сколько народа соберется на похороны Захарченко, толстомордого (забыл его фамилию) и прочих "минских" мальчиков?
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Re: Все строго по Минску
-+--++--+-+-+-+-+ написал 11.02.2017 01:54
В честь дохлого хероя Гиви Донецк будет переименован в Гивнецк.
.
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(без названия)
стоик687 написал 11.02.2017 01:47
Московские и киевские сионисты с удовольствием проводят геноцид славян на востоке Украины?
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Все строго по Минску
-+--++--+-+-+-+-+ написал 11.02.2017 01:33
Лугандонский макак Гиви наконец-то присоединился к Минским соглашениям и соблюдает режим тишины ))
.
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(без названия)
та без имени написал 11.02.2017 01:24
Уточка и селезень плавают в пруду,
.
Гиви с Мотороллою встретились в аду.
.
Ворон над осиною - карр, карр...
.
Сильно беспокоится: где же друг Захар??
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(без названия)
Залупин (русский патриот, потомственный дворянин) написал 11.02.2017 01:20
Тысяча людей пришла, а миллион остался дома и радовался гибели чyрбана с Абхазии.
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