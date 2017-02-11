Похороны героя

В последний путь героя ДНР Михаила Толстых, легендарного Гиви, провожали десятки тысяч человек.
Это нужно показывать, чтобы все видели - провожать героя освободительной войны вышли практически все, кто мог выйти в воюющем и изрядно обезлюдевшем городе. Кого собираются "освобождать" в Донецке "герои АТО"? Или они освобождают Донецк от живущих там людей, обстреливая жилые кварталы, перекрывая воду и подвоз продуктов питания?
Или все эти люди "оккупанты"?
Или все они вышли, как любят писать украинские пропагандоны, "под дулами автоматов"? Ну так покажите, где дула...
Можно еще многих убить, многих и убьют еще на этой войне, но Украиной этот город уже не будет никогда.
Хотя, может быть, все уже не ради Донбасса, который свой выбор давно сделал и скрепил его кровью. А ради того, чтоб запугать Харьков и Одессу, Днепропетровск и Запорожье, показать неимоверную цену, которую платят люди, пожелавшие сами решать, с кем им быть.
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Залупин (русский патриот, потомственный дворянин) написал 11.02.2017 02:17
Отто написал 11.02.2017 02:13
-+--++--+-+-+-+-+ написал 11.02.2017 01:54
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стоик687 написал 11.02.2017 01:47
-+--++--+-+-+-+-+ написал 11.02.2017 01:33
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та без имени написал 11.02.2017 01:24
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Гиви с Мотороллою встретились в аду.
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Ворон над осиною - карр, карр...
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Сильно беспокоится: где же друг Захар??
Залупин (русский патриот, потомственный дворянин) написал 11.02.2017 01:20