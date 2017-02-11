Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Дадина... за 5 месяцев до окончания срока заключения

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 0

суд дадин
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Дадина... за 5 месяцев до окончания срока заключения

Конституционный суд признал законной уголовную статью о неоднократных нарушениях на митингах, но направил на пересмотр дело Ильдара Дадина — первого осужденного по этой статье.

КС отметил, что законодатель вправе прибегать к институту уголовной ответственности, когда противоправное деяние совершается лицом, ранее уже подвергавшимся административному наказанию за аналогичные деяния. По мнению суда, такое многократное повторение правонарушений образует самостоятельный уголовный состав: "Рецидив правонарушений свидетельствует о недостаточности имеющихся административно-правовых средств…, что может рассматриваться в качестве конституционно-значимой причины для криминализации соответствующих деяний", — говорится в материалах суда.

Вместе с тем КС предостерег от формального применения оспариваемой нормы - ответственность должна быть адекватна общественной опасности деяния. То есть, человека нельзя судить по указанной статье УК, если его деяние "не повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда, а было, по сути, противоправным сугубо формально". Такое правонарушение, которое не представляет преступную общественную опасность, по мнению КС, не может приводить к уголовной ответственности. Назначение же наказания в виде лишения свободы, подчеркнул КС, возможно только в случаях, если нарушение "повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям".

Что касается дела Дадина, по которому даже прокурор просил 2 года, а суд дал три, Дадин был осужден к реальному сроку заключения еще до официального вступления в силу всех решений судов по его административным делам. Уже на одном только этом основании дело Дадина должно быть пересмотрено с учетом позиции КС. Последнее обстоятельство отдельно оговаривается в постановлении.

Однако ждать пересмотра своего дела Ильдар Дадин будет все в той же колонии, и процедура вынесения решения Верховным судом займет никак не меньше 1,5-2 месяцев. ВС вообще может не прислушаться к мнению КС и оставить приговор Дадину в силе. А может снизить наказание до уже отбытого, что за 3 месяца до освобождения будет выглядеть тоже достаточно издевательски. Ну а вероятность того, что ВС вообще отменит приговор представляется совсем ничтожной...

- Сама ситуация абсурдна, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В Конституции РФ по-прежнему наличествует статья 31, которая разрешает гражданам мирные публичные выступления без каких-либо ограничений. Но в свое время Констиуционный суд уже признал допустимыми административные ограничения этой статьи, несмотря на то, что конституция прямого действия, то есть должна исполняться прямо и буквально, без каких-то толкований. Ладно, общество проглотило эту пощечину и пошло сидеть 15 суток за буквальное исполнение 31-й статьи Основного закона. Но вот появляется статья УК, которая карает уже как уголовное преступление то, что разрешено 31-й статьей Конституции. И Конституционный суд соглашается - да, за слишком буквальное исполнение конституции можно сажать. И даже нужно, если "повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". Ладно, первое понятно - конституция разрешает только мирные выступления. Про вред тоже понятно - моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Но третье - вред конституционноохраняемым ценностям - это что? 31-я статья Основного закона - это конституционно охраняемая ценность или уже нет? И как быть, если и административное, и тем более уголовное наказание за публичное мероприятие прямо отрицает эту ценность, заявленную 31-й статьей? Но как видим в высших судебных инстанциях нашей страны сидят видные софисты...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотели бы вы получать помощь продуктами питания и в каком объеме?:
Результаты
Интернет-ТВ
Похороны героя
Похороны героя
11.02.2017
Владислав Жуковский: "Ольгинская экономика" в РФ. Приписки ВВП
Владислав Жуковский: "Ольгинская экономика" в РФ. ...
11.02.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Дадина... за 5 месяцев до окончания срока заключения (0)
Похороны героя (7)
Полуживую "Почту России" начнут добивать акционированием уже весной (0)
Турция заявила, что "случайный" удар российских ВВС по турецким войскам в Алеппо не был случайным (6)
Говорящая голова Путина признала Донбасс украинским, ВСУ можно наступать (8)
Турция не меняла своей позиции относительно принадлежности Крыма (6)
Посольские дачки в Нью-Йорке беспокоят МИД сырьевой империи больше, чем Белоруссия (4)
Путин пообещал Словении миллиард евро на модернизацию железных дорог (19)
Свежеуволенного пермского губернатора назначили главой Ространснадзора (1)
Омск прогрессивный визуально восстал против домостроевских побоев, разрешённых думаками (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Я прocтo oставлю этo здесь
Дарья Митина Дарья Митина: Чтивoм oбеспечена надoлгo вперед
Максим Калашников Максим Калашников: К тому, что армии Запада - рухлядь
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский: Ольгинская экономика в РФ. Приписки ВВП
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: О роли капитала в гражданской войне на Украине
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss