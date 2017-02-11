Конституционный суд постановил пересмотреть дело Дадина... за 5 месяцев до окончания срока заключения

Конституционный суд признал законной уголовную статью о неоднократных нарушениях на митингах, но направил на пересмотр дело Ильдара Дадина — первого осужденного по этой статье.

КС отметил, что законодатель вправе прибегать к институту уголовной ответственности, когда противоправное деяние совершается лицом, ранее уже подвергавшимся административному наказанию за аналогичные деяния. По мнению суда, такое многократное повторение правонарушений образует самостоятельный уголовный состав: "Рецидив правонарушений свидетельствует о недостаточности имеющихся административно-правовых средств…, что может рассматриваться в качестве конституционно-значимой причины для криминализации соответствующих деяний", — говорится в материалах суда.

Вместе с тем КС предостерег от формального применения оспариваемой нормы - ответственность должна быть адекватна общественной опасности деяния. То есть, человека нельзя судить по указанной статье УК, если его деяние "не повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда, а было, по сути, противоправным сугубо формально". Такое правонарушение, которое не представляет преступную общественную опасность, по мнению КС, не может приводить к уголовной ответственности. Назначение же наказания в виде лишения свободы, подчеркнул КС, возможно только в случаях, если нарушение "повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям".

Что касается дела Дадина, по которому даже прокурор просил 2 года, а суд дал три, Дадин был осужден к реальному сроку заключения еще до официального вступления в силу всех решений судов по его административным делам. Уже на одном только этом основании дело Дадина должно быть пересмотрено с учетом позиции КС. Последнее обстоятельство отдельно оговаривается в постановлении.

Однако ждать пересмотра своего дела Ильдар Дадин будет все в той же колонии, и процедура вынесения решения Верховным судом займет никак не меньше 1,5-2 месяцев. ВС вообще может не прислушаться к мнению КС и оставить приговор Дадину в силе. А может снизить наказание до уже отбытого, что за 3 месяца до освобождения будет выглядеть тоже достаточно издевательски. Ну а вероятность того, что ВС вообще отменит приговор представляется совсем ничтожной...

- Сама ситуация абсурдна, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - В Конституции РФ по-прежнему наличествует статья 31, которая разрешает гражданам мирные публичные выступления без каких-либо ограничений. Но в свое время Констиуционный суд уже признал допустимыми административные ограничения этой статьи, несмотря на то, что конституция прямого действия, то есть должна исполняться прямо и буквально, без каких-то толкований. Ладно, общество проглотило эту пощечину и пошло сидеть 15 суток за буквальное исполнение 31-й статьи Основного закона. Но вот появляется статья УК, которая карает уже как уголовное преступление то, что разрешено 31-й статьей Конституции. И Конституционный суд соглашается - да, за слишком буквальное исполнение конституции можно сажать. И даже нужно, если "повлекло за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям". Ладно, первое понятно - конституция разрешает только мирные выступления. Про вред тоже понятно - моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Но третье - вред конституционноохраняемым ценностям - это что? 31-я статья Основного закона - это конституционно охраняемая ценность или уже нет? И как быть, если и административное, и тем более уголовное наказание за публичное мероприятие прямо отрицает эту ценность, заявленную 31-й статьей? Но как видим в высших судебных инстанциях нашей страны сидят видные софисты...