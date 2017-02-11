На границе янки ходят хмуро

На нашей границе, если кто не понял... Американские военнослужащие сфотографировались с оружием в руках и с флагом США на фоне российского Ивангорода, на самой границе Эстонии и России. Это можно считать демонстрацией мирных намерений? Такой своеобразный туризм за счет оборонного бюджета США...

Немного истории: крепость, на фоне которой позируют бравые американские солдаты, была основана в 1492 году великим князем Иваном Третьим и названа в его честь, но важно, что произошло это в том самом году, когда Колумб открыл Америку. Так что, наверно, российский флаг там куда уместней выглядит, чем американский, появившийся только в 1777, когда и Нарва, где позируют американцы, уже была в составе Российской империи без малого 70 лет.

Конечно, нужно защитить Эстонию от таких очевидных исторических претензий, тем более, что никакой Эстонии и никаких эстонцев во времена Ивана Третьего и даже Петра Первого просто не было. Нарву основали в самом начале 13-го века датчане-колонизаторы, видимо, первые, кто принес в эти края понятие о тогдашней европейской культуре. Была эта культура весьма своеобразной, вот и потребовалась крепость Ивангород на другом берегу реки. Кстати, первая граница именно в этом месте была зафиксирована в 1593 году по Тявзинскому миру, но уже со шведами, которые сменили датчан. А уж у шведов русские отвоевали эти земли еще в самом начале 18-го века. И вот дальше 200 лет все это была Россия. Много дольше, чем Швеция и Дания.

С эстонцами все очень просто - впервые только в 1857 году учредитель газеты “Perno postimees” Йохан Вольдемар Яннсен ввёл новое название “eesti rahvas” (люди эстонии), позже «ээстласед». И хотя сейчас имя эстонцев пытаются вывести от разных упоминавшихся в средневековых хрониках "эстов", вплоть до каких-то данников в империи Германариха, но в реальности - это производное от германского слова Ost - восток. В общем, восточные земли. Очень напоминает историю с Украиной и "древними украми", хотя все, в общем, понимают, что Украина появилась как обозначение окраинных земель Речи Посполитой времен Яна Собеского.

Разница только в том, что эстонская история даже по сравнению с украинской (или, допустим, американской) - совсем новая, свежая. Во всяком случае первая эстонская государственность датируется 1918 годом. И главным условием вызревания этой государственности была... германская оккупация, под которой были сформированы как эстонская армия, так и Псковский добровольческий корпус белогвардейцев, каковые после выхода немцев и приняли участие в Гражданской войне. Поддержку эстонской армии оказывала Финляндия, отправившая два добровольческих формирования, и британский флот.

Во время сражения под Нарвой со стороны красных, кстати, наступали эстонские полки, а вот Нарву в основном обороняли не успевшие эвакуироваться немцы. Но удержать территорию нынешней Эстонии белые смогли только при помощи Антанты. Позже именно с территории Эстонии белые предпринимали два наступления на Петроград, оба провалились. Впрочем, второй раз еще и из-за предательства эстонского правительства.

В 1920-м году советское правительство признало буржуазную Эстонию и был заключен мирный договор в Тарту. И вот по этом мирному договору Ивангород (а также Печерский район нынешней Псковской области) оказывался в составе Эстонии. После 1940 года, уже в составе СССР границы были приведены в соответствие с национальным составом проживавших там граждан.

И вот что интересно - эти границы сегодня не признают ни Эстония, ни США с Евросоюзом. То есть исконный русский Ивангород они считают "оккупированной территорией".

Теперь понятен символизм американского флага в руках вооруженных американских солдат на фоне Ивангородской крепости? Еще не агрессия, конечно, но демонстрация вполне очевидная.

Как, например, относиться к раздаче эстонских паспортов крестьянам в Печерском районе Псковской области? Или той же "защите от агрессии", благодаря которой в Эстонии появились американские войска?

В принципе, Эстония - вымирающая страна. За годы независимости население республики сократилось на 300 тысяч, что для небольшого народа - катастрофа. В момент распада СССР в Эстонской ССР проживало почти 1 миллион 600 тысяч человек, сейчас - меньше 1300 тысяч. Причем сокращение идет не только за счет потомков "оккупантов", которым так и не предоставили гражданства - Эстония член ЕС, в котором сохраняется апартеид. Но сократилось и эстонское население - эстонцев на 10 процентов меньше, чем во времена "советской оккупации". С такой демографией, конечно, только и думать, что о территориальных захватах...

Может быть и правда Россия готовится напасть на Эстонию?

Но такая возможность, причем реальная, была у России в период референдума о независимости Эстонии. В марте 1991 года еще существовали Советский союз и советская армия. Более того, множество организаций, депутатов и активистов настаивали на автономии северо-запада Эстонии, как раз таки Нарвы и Кохтла-Ярве с преимущественно русскоязычным населением. Я, например, даже встречался с группой таких активистов во главе с депутатом Андреевым, как сейчас помню. Но по итогам референдума, которые подводились и по районам, в местах компактного проживания неэстонского населения также большинство, хоть и не такое подавляющее, как в Таллине, проголосовало за независимость.

Да, чуть позднее парламент уже независимой Эстонии проголосовал за возвращение к конституции 1938 года, то есть русские (украинцы, евреи, татары), только что проголосовавшие за независимость, оказались "негражданами". Оккупантами, которых желательно было как-то выставить за пределы Эстонской республики. Если в сформированном до 1992 года правительстве было два русских министра, в том числе отвечавший за национальный вопрос профессор Тартуского университета Артур Кузнецов, проводивший в жизнь так называемый "нулевой вариант" (то есть признание гражданами всех, проживающих в республике на момент независимости), то после в течение 25 лет министерский пост ни разу не занимал неэстонец.

Но это было уже потом. Решиться на поддержку регионального сепаратизма на северо-западе Эстонии в Москве не смогли. А сейчас это уже, видимо, неактуально. Да и что предложить Нарве? Стать вторым Донецком? Конечно, сейчас не 1919 год и эстонская армия совершенно небоеспособна, но вот - на фото американские солдаты, которые готовы в любой момент устроить в Нарве второй Багдад или второй Алеппо, как получится.

Перейти речку и войти в Ивангород, конечно, они пока еще даже не мечтают. Но изменится ситуация - и мечты могут обернуться реальностью.

Пока что они только себя настраивают, взбадривают, психологически готовят. До Петербурга 120 километров, 2-3 часа на танке, и танки уже прибыли...