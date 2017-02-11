Брянские чиновники грозят жителям и газете за открытое письмо Путину с просьбой сократить чиновников

Опрос в соцсетях проведенный в Жуковке Брянской области показал, что 95% опрошенных жителей хотят уменьшит число местных чиновников для экономии скудного бюджета. Но местный глава, нигде не названный, в письме грозит судом жителям и газете опубликовавшим опрос!

Опрос, проведенный в соцсетях Жуковки, показал, что 95% опрошенных жителей требуют сократить штат администрации

https://ok.ru/zhukovkacity/topic/66317642429839

и вот почему. Сколько жители не обращаются со своими проблемами ответа два - или денег нет или неправда у нас всё хорошо!

Да и зачем отделы, полные пенсионеров получающих исправно жалование из скудного бюджета, дублирующие федеральные структуру или ведущую бесполезную статистику или контроль частных предприятий или организаций, а также превращают учреждения культуры или площади города в сплошной "черкизон", рискуя жизнью и здоровьем людей !

Зато на содержание аппарата администрации уходит значительная часть бюджета района, которую можно было пустить на благоустройство дворов, освещения улиц, проект достройки бассейна!

Вспомним с чем обращались жители и что получили: грязь и разбитые тротуары ответ нескоро будет ремонт

https://youtu.be/Et77GtyYoPo

нет мусорных контейнеров ответ и не надо! https://youtu.be/Q7Y_nYdOWP4

человек в канализацию провалился -такого не было, пока СК дело не завёл уголовное дело https://youtu.be/_9QdylC46TM

Тарифы ЖКХ высокие-ответ всё нормально https://youtu.be/T1sZg7ZKB3s

свалки помойки в окружающих лесах ответ-убираем,но всё опять загрязнено так как жителей лишили мусорных контейнеров в городе https://youtu.be/3FWMveNmE6U

плохое освещение в городе,ответ -лампы меняем но прокурор подаёт в суд на плохое освящение Жуковки https://youtu.be/QBe0GfkbbsI

http://zhukovsky.brj.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=468

табор торгует под ёлкой, без туалета и моек, хотя на рынке полно свободных мест,ответ в городе не хватка дешёвого продовольстви (при наличии Светофора и БазыР, Магниов 4шт, Дикси, Пятёрочки) https://youtu.be/js4wzi16H0w

единственный светофор много лет чудит,ответ исправим и всё по старому https://youtu.be/0d5ik8Qz3FY

водозахваты озёр и пляжей ничего не меняется то линии берега определить не могут,то предписали снести а они стоят https://youtu.be/0d5ik8Qz3FY

В Вжище Курган застроили две пятилетки пытаются снести,как и шлакбаум на пляж ... https://youtu.be/l9YpBC6qEG0

https://youtu.be/r7aNL_q42Ik

В райцентре нет нормального автовокзала,ответ виноваты предыдущие чиновники,забывшие внести слово БЕЗВОЗМЕЗНО в обременение застройщику на месте сожжённой кем то парикмахерской и автостанции https://youtu.be/TGVxoq_wswo

Место для селфи в огород утянули жители возмущены ,чиновники бездействуют https://youtu.be/0lBwFqFlYzo

В сквере стоянку устроили никому дела нет https://youtu.be/7uHr2vUt01U

Перекопали грунтовки вокруг кладбища,рано или поздно кто то разобъётся https://youtu.be/OobepHAxLpA

Дороги грейдеруют так,что становится хуже чем было https://youtu.be/2oBybn4eWlU

Источник у санатория Жуковский испортили сделав непригодным для питья https://youtu.be/bcE3z3flzQg

На тротуары деньги выделяют,а делают так,что они под лужами а не над ними и переделывать не заставляют https://youtu.be/z5ImyJGAoxo

Рекламщики загадили Жуковку,чиновники бездействуют https://youtu.be/_fheeKyz68Y

Коровы бродят по пляжем и в водоохранной зоне,ответ чиновники не могут определить где берег Десны https://youtu.be/UjmAHl7THI0

Вокруг больницы свалка,ответ,что убрали а она опять там же https://youtu.be/KR3yY526SG4

Проект бюджета на 2017 год поражает на общегосударственный вопросы выделено 39,013 млн,на саму администрацию 24,562 миллиона

зато на другие нужды крохи и те урезали

противопожарные нужды 0,2 млн

сельское хозяйство 0,2 млн,а было 0,35 млн

транспорт 4,04 млн,дороги 6,542 млн

жилищное хозяйство 0,282 млн,а было 0,619 млн

охрана окружающей среды 0,6 млн

здравоохранение 0,2 млн,а было 12,054 млн!!!!!

физкультура 0,6 млн,а было 1,138 млн

мероприятия по спорту 0,6 млн ,а было 1,138млн в 2016 году

охрана труда 0,225 млн,а было 0,242 млн

трудоустройство несовершеннолетних 0,1 млн

мероприятия с детьми и молодёжью 0,1 млн,а было 0,28 млн

проведения мероприятий культурных 0,37 млн,а было 1 млн

подробнее на https://youtu.be/gXOE2idCb3E

После чего Глава администрации Жуковского района Андрей Давиденко потребовал в 10-дневный срок убрать новость «Брянской улицы» о желании жителей Жуковского района сократить местный чиновничий аппарат. Иначе — суд.

Возмущение главы Жуковской районной администрации Андрея Давиденко, выступившего и от лица всех своих оскорбившихся сотрудников, вызвала новость, размещённая на сайте 27 января. По мнению главы, публикация подрывает доверие к представителям органов местного самоуправления и порочит их репутацию.

Итоги голосования на «Одноклассниках» оказались неутешительными для жуковских чиновников: за сокращение управленцев высказались почти все из 100 с небольшим участников.

Коллектив «Брянской улицы» искренне недоумевает, что именно так оскорбило в сообщениях блогера и в нашем тексте жуковских чиновников, и почему они считают не соответствующим действительности опрос в социальной сети. По нашему мнению, публикация от 27 января всего лишь отразила взгляд на ситуацию жителей райцентра.

Никоим образом мы не покушалась ни на честь, ни на достоинство обезличенных «сотрудников» и «представителей». Возможно, в суде, которым нам пригрозили, прозвучат реальные фамилии тех истцов из жуковской «мэрии», о ком ни мы, ни вы, уважаемые читатели, и слыхом не слыхивали. Но зато каким-то неведомым образом «умоляли их деловую репутацию».

Уважаемый Андрей Владимирович Давиденко! Поверьте, нам не о чем «умолять» деловую репутацию Ваших подчинёных. Напротив, мы искренне желаем, чтобы вверенный Вами каждому из них участок работы выполнялся на высшем уровне — на радость жителям Жуковки

Пока же суд, которым Вы грозите, рискует быть заваленным доказательствами как минимум бездействия «представителей» и «сотрудников» по проблемам района. Ведь их блогер Чесалин снимает с частотой и регулярностью, которой может позавидовать любая районка Брянской области с целым штатом профессионалов.

Пока же наблюдаем реальную беду: настаивая на публикации малограмотного (и юридически в том числе) «опровержения», администрация района, считаем, наглядно и масштабно сама подрывает свою деловую репутацию.

Пожалуй, главе района реально есть кого сократить…

Также удивляет, почему районное чиновничество так сурово в отношении высказывающихся за их сокращение? Ведь это инициатива, идущая из федерального центра и поддержанная властями региона.

Чиновники сплошь и рядом усердно чистят свои ряды: сокращаются, минимизируются, оптимизируются и «умаляются», предавая гласности каждые 10 процентов «самоликвидации».

Скоро брянского чиновника и с лупой не сыщешь!

Например, ровно год назад «Брянская улица» писала о больших планах по сокращению этой социальной прослойки в течение прошедшего 2016 года. Теперь мы намерены запросить органы власти об успехах в этой области: каков процент сокращённых, заметны ли миллионы экономии?

Возвращаясь к требованиям жуковского главы: принять тяжёлое и ответственное решение об удалении статьи без суда и следствия «Брянская улица» решительно не в состоянии.