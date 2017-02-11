Трусливый совет МГУ по поганенькой диссертации Мединского стоил жизни профессору Ерофееву

11 февраля в Москве состоится прощание с доктором исторических наук, профессором кафедры истории России XIX века - начала XX века МГУ Николаем Ерофеевым. Он умер 7 февраля на 78-м году жизни вскоре после заседания совета истфака МГУ, на котором голосовал против отказа рассматривать диссертацию министра культуры. Тогда совет отказался оценивать работу министра, а 10 февраля изменил свое решение.

Znak.com сообщает, что проститься с Ерофеевым можно будет с 12 часов в морге ГКБ N64 по улице Вавилова, 61. Похороны профессора пройдут в 13 часов 30 минут на Ясеневском кладбище.

Коллега профессора, сотрудник кафедры истории древнего мира истфака МГУ Аскольд Иванчик на странице в Facebook отметил, что Ерофеев умер вскоре после заседания: "Трудно отделаться от мысли: не выдержал унижения и позора".

Николай Ерофеев был видным исследователем социально-экономической и политической истории России начала XX века, кризиса самодержавной государственности и Февральской революции 1917 года. Он стал автором более 200 научных работ, в том числе нескольких монографий, учебных и методических пособий, а также составителем и издателем трехтомника "Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы". Под его научным руководством было подготовлено полтора десятка кандидатских и докторских диссертаций.

Напомним. вчера решение диссертационного совета МГУ по диссертации министра культуры Владимира Мединского было передано в Высшую аттестационную комиссию (ВАК), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вуза.

"Выписка из протокола заседания диссовета МГУ, на котором были рассмотрены материалы диссертации Мединского, были направлены в ВАК", - сообщили в пресс-службе. Экспертный совет и президиум ВАК будут решать дальнейшую судьбу диссертации.

Отметим, вначале сообщалось, что диссертационный совет МГУ отказался рассматривать диссертацию министра, за это Мединский даже выказал ему уважение.

Проверка диссертации Мединского началась после того, как весной прошлого года историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский вместе с экспертом сообщества "Диссернет" Иваном Бабицким заявили, что диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" ненаучна и "местами абсурдна".

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Сомнительная диссертация Мединского всё же взвешена на весах МГУ и передана в ВАК