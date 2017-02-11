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Московский листок

Митя-премьер решил не только острова подарить Японии, но и "сувенирные" названия островов

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 0

япония либералы южные курилы
Митя-премьер решил не только острова подарить Японии, но и "сувенирные" названия островов

Пять безымянных островов Курильской гряды получили названия. Соответствующее распоряжение, как сообщает ТАСС, подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. 

Теперь географические объекты носят имена генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, дипломата Андрея Громыко, бывшего губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко и капитана дальнего плавания Анны Щетининой. 

С инициативой дать имена островам выступило Сахалинское отделение Русского географического общества (РГО). 

«Имена, появившиеся на карте России, к сожалению, полузабытые. Мы знаем, что был акт капитуляции Японии (в 1945 году — прим. «Ленты.ру»), а то, что его подписал генерал Кузьма Деревянко, — не помним», — заявил председатель регионального отделения отделения РГО Сергей Пономарев.

От редакции: "Не съим - так понадкусываю" тут вспоминается из ближайшего фольклора. Митя, вызвавший своим визитом на Курилы ярость Японии - решил доиграть отведённую работодателем роль. Понятно, что "совершенствование инфраструктуры" на Южных Курилах отдано уже в руки японцев, как и большая часть улова, рыбопереработка - ну, кто рискнёт с ними тягаться в технической сфере? Однако Русь сильна - и хотя бы имена-то даст островам свои. Вот уж не думал  член ЦК КПСС Громыко, что разрушители СССР, искренние враги его партии, приватизаторы социалистической собственности - отплатят ему каким-то добром. Но назвать уже подаренный Японии остров именем советского дипломата, тут есть некий постмодернистский юморок. Мол, печать победителя - носить вам, япошкам, даже на "совместно освоЯемой" территории! А вот японская сторона, несомненно, как имела свои названия для островов, так и будет их использовать, и для них Хабомаи - будут Хабомаями... Но Москва продолжить жить в параллельной реальности и новостные блоки готовить о бурных экономических успехах на "русских островах", хотя там ни одного гражданина РФ уже не останется... Впрочем, проверить это будет сложно - въезд свои же для своих закроют, дабы прикрыть путинско-медведевский позор.

Д.Ч.

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