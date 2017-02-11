МВФ оплатит перевооружение украинских карателей

По данным украинских СМИ, Киев и Международный валютный фонд (МВФ) почти согласовали новую редакцию меморандума, предполагающего выделения Украине транша кредита в размере $1 млрд, фонд может поставить условие увеличения пенсионного стажа до 35 лет. Сообщается, что МВФ и Киев обсуждали вопрос увеличения пенсионного возраста, было принято решение не поднимать эту планку, а вот пенсионный стаж может быть увеличен до конца апреля, передает ТАСС.

Кроме пенсионного вопроса обсуждаются также ужесточение упрощенной системы налогообложения с 1 января 2018 года, закрепление в законах оборота земли и отмена моратория на ее продажу до 1 апреля. Также должны быть отменены рассрочки платежей населения за жилищно-коммунальные услуги.

Понятно, что выделяя деньги МВФ желает получить гарантии их возврата, и заверений типа "Отдам, бля буду!"явно недостаточно. Как и всякий ростовщик, МВФ интересуется, с каких шишей должник будет возвращать деньги. Население на Украине очень бедное, но его много - если немного сократить рацион бедняков, то вполне можно и вернуть транш МВФ с процентами.

Второе - это отмена моратория на продажу земли иностранцам. Одно из обвинений нехорошему Януковичу, кстати, что он хотел этот мораторий отменить - мол, придут богатые москали и скупят весь чернозем. Теперь придут богатые европейцы, а это намного лучше. Земли на Украине много, если часть украинцев отправится на кладбище, то вполне можно выручить за черноземы приличные деньги.

Третье - это ужесточение условий по ЖКХ. На самом деле украинцы очень мало платят за жилье и коммунальные услуги, раз в 100 меньше европейцев. Но раз Украина теперь Европа, то этот перекос надо выправлять. А то, что платить за внезапно подорожавшее жилье украинцем нечем, так это проблема украинцев, а не МВФ и даже не украинского правительства. Не можешь жить в доме - живи на улице. Скоро весна, потеплеет...

Зато что абсолютно не волнует МВФ - это на что потратит деньги фонда украинское правительство.

На Украине разработали новое ракетное вооружение для вертолетов и самолетов. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке: «Укроборонпром» разработал новое ракетное вооружение для военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов».

Особенностью военных действий на востоке Украины является почти полное отсутствие боевой авиации. Вот этот перекос главком Порошенко, видимо, решил поправить, а то мало что-то погибает там народу. Надо бы с самолетов и вертолетов - и по наземным целям, по колорадам... Каждый убитый экономит средства пенсионного фонда Украины.

А.Б.