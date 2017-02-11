В ФСО запретят служить предпринимателям и наркоманам

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий служить в Федеральной службе охраны (ФСО) предпринимателям и лицам, которые принимают психоактивные вещества или наркотики, передает Интерфакс.

Кроме того, законопроект уточняет, как сотрудники ФСО в случае крайней необходимости или необходимой обороны могут остановить преступников - предлагается разрешить использовать для этого, в том числе, автомобили. В пункт 3 ст. 26, где указано, что сотрудник органов госохраны в отсутствие оружия или специальных средств вправе использовать любые подручные средства, "в том числе транспортные".

"Отдельно законопроект наделяет сотрудников ФСО правом ограничивать и запрещать движение транспортных средств и пешеходов" на трассах, по которым проходит маршрут охраняемых лиц", - говорится в документе.

Также президент предложил запретить сотрудникам государственной охраны размещать в интернете данные о своей работе. «Сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других сотрудниках органов государственной охраны, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов государственной охраны», – говорится в документе.