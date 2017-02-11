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Московский листок

Отдавая власть Эрдогану, парламент Турции верует, что его не разгонят...

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 0

турция реакция референдум парламент республика
Отдавая власть Эрдогану, парламент Турции верует, что его не разгонят...

Референдум по вопросу о внесении в Конституцию Турции поправок, существенно расширяющих полномочия президента, вероятнее всего пройдет 16 апреля. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг, передает Hürriyet Daily News. 

«Это не значит, что президенту дадут власть для того, чтобы он избавился от парламента», — заявил он. 

По информации РИА Новости, официально дату проведения плебисцита объявит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ожидается, что он сделает это в ближайшие дни.

Министр отметил, что большая часть населения, по его мнению, скажет «да» на голосовании, передает ТАСС. «Мы будем проводить активную агитационную кампанию. Против поправок ведется грязная игра, мы будем объяснять все народу», — резюмировал он. 

В качестве вероятной даты плебисцита изначально называли 9 апреля. 

Пакет конституционных изменений внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР). Если поправки одобрят, президент страны упразднит пост премьер-министра и возьмет на себя исполнение его обязанностей — в частности, получит возможность формировать правительство и распускать парламент. Помогать главе государства управлять страной будут назначенные им вице-президенты (такой должности в настоящее время не существует). Помимо этого, президент станет верховным главнокомандующим и получит право вето, преодолеть которое можно будет только абсолютным большинством голосов в парламенте.

Напомним, депутаты парламента Турции 21 января поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, касающихся введения президентской формы правления. Об этом сообщает ТАСС. «За» поправки высказались 339 депутатов из 488. 

Ранее, 15 января, поправки в Конституцию были одобрены парламентом в первом чтении. 

Проект нового основного закона предусматривает резкое усиление полномочий президента. В частности, он сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства.

Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом. 

От редакции: Очевидный шаг от демократии к диктатуре, напоминающий то, что (правда, не через референдум, по сценарию более жёсткому) происходило в РФ осенью 1993-го года. Но вся прелесть реакционных шагов самой Турции - в добровольности. Настолько встряхнул военный мятеж элиту, что захотелось снова абсолютизации власти - чтоб без промежуточных инстанций, уж секирбашка, так секирбашка. Веселит наивность отказывающегося от власти парламента... Наш-то Верховный Совет РСФСР хоть посопротивлялся, вооружился, а этот - нате, всё на блюдце!..

И ещё эти наивные надежды на то, что президент, когда обретёт дополнительные полномочия (за них и Ельцин сражался, и победил - и страну с молотка залоговых аукционов пустил) - не разгонит парламент. У нас вон в 1993-м Госдума аж родилась вместо прежнего, мятежного... Ну, пусть надеются парламентарии. В конце концов - есть пример кадыровского парламента, он вроде как существует, но вроде как и нет его власти, самостоятельности, инициативности, всё в руках наместника Аллаха и Путина... Скоро так будет и в турции, хотя когда-то (см. ссылки ниже) всё было иначе и даже сам Эрдоган был другим - модернизатором, но включился новый цикл.

Одно тут радует, хотя звучит трагикомично: республика отступает перед натиском авторитаризма посредством референдума. А вот в Путинской России и такое немыслимо, тут референдум - преступление, за которое показательно судят Ю.И.Мухина сотоварищи...

Д.Ч. 

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