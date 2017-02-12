Выборы еще в сентябре, а в Севастополе уже погнали компромат на и.о.губернатора Овсянникова

"...в Севастополе не место жуликам, ворам, белоленточникам, распространяющим ложную информацию об уважаемых севастопольцах! Считаем, что среди патриотичных россиян города русской военно-морской славы не должно быть тех, кто проявляет пренебрежение к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, депутатам Госдумы, опирается на клевету, ложь, сквернословие, подхалимство, дестабилизирует ситуацию в городе федерального значения Севастополе и стране в целом!"

Это цитата из мощного текста с сайта "Информер", который потом перепечатали на "Аргументах недели" (в крымском варианте), славящихся своим бескорыстием и принципиальностью.

Там еще много впечатляющих цитат.

"Не хотелось бы на месте славного города-героя видеть Удмуртию с "двуличными Навальными" на руководящих должностях".

"Понимая, что сегодня к врио губернатора Севастополя обращаться бесполезно, вся надежда исключительно на высшие силы в лице полиции, Федеральной службы безопасности и Следственного комитета".

Собственно, жанр политического доноса не является чем-то новым для постперестроечной российской прессы, но тут товарищи, видимо, решившие, что раз Россия "полицейское государство", то надо соответствовать, даже заголовок дали, привлекающий внимание "компетентных органов": "Новость для полиции, ФСБ и СК! «Пятая колонна» стелется в ГУПС «Пансионаты Севастополя»?"

Ну что поделать, люди еще недавние граждане России, стараются быть святее папы. В "Аргументах недели" уже заголовок поспокойней, но тоже с явным наличием "состава": "В правительстве Севастополя думают над арестом Путина?" Ясно, что такого заголовка в "органах" пропустить просто не могут.

Весь "компромат" строится вообще-то на таком гнилом материале, как записи одного из назначенцев нового губернатора в "Фейсбуке" - перепечатывал посты Навального, не слишком почтителен к высшим персонам государства. Один из них мне даже откровенно понравился.

Или вот это.

Если честно, то ход мысли руководителя ГУПС "Пансионаты Севастополя" Александра Колоколова мне откровенно нравится. Но, разумеется, в государстве, где "кто без миллиарда идут в жопу" - это покушение на основы. Ну и где из 5 самых богатых менеджеров четверо - это руководители госкомпаний. Ну а пятый Путин, наверно?

В общем, если раньше говорили "фильтруй базар", то теперь фильтровать надо аккаунты в соцсетях. Я так думаю, что и.о.губернатора Овсянников (а также его главный пиарщик) просто должен быть мне по гроб жизни благодарен, что я сам расфрендил его в "Фейсбуке": "Сегодня решил я расфрендить в Фейсбуке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова".

Тем более, что причиной этого стал действующий сотрудник с девизом "не ошибается тот-кто ни чего не делает" (орфография оригинала), так что и доносов никому писать не требовалось - можно сказать, сам сдался.

Честно говоря, я уже даже беспокоюсь за судьбу и.о.губернатора. Мне он кажется симпатичным, а его назначенец только подтвердил мои смутные симпатии. Но, к сожалению, вся история государства российского - это борьба просвещенного чиновничества с департаментом полиции. Причем реформаторы редко находят поддержку в народе, зато у политического сыска этой поддержки - выше крыши.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск