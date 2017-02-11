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Московский листок

Воздушное пространство Ирана поможет антигиловским операциям возмездия ВКС

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 0

иран игил возмездие вкс
Воздушное пространство Ирана поможет антигиловским операциям возмездия ВКС

В Иране не исключают возможность того, что самолеты российских ВКС смогут использовать воздушное пространство Исламской Республики для войны с террористами в Сирии. Об этом в субботу, 11 февраля, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает агентство Mehr.

«Иран и Россия сотрудничают по Сирии не единожды, координация является всеобъемлющей, охватывающей различные аспекты. Соответственно, Иран допустит в свое воздушное пространство российские военные истребители в случае, если они будут стремиться поразить цели террористов в Сирии», — заявил Шамхани. 

Однако он отметил, что иранским властям может потребоваться время, чтобы решить этот вопрос, так как необходимо получить соответствующие разрешения от различных структур. Он объяснил, что обычно в таких случаях рассматриваются два аспекта: время предполагаемого пролета и необходимость в выдаче подобного разрешения иностранной военной авиации. 

В августе прошлого года самолеты ВКС России Ту-22М3 и Су-34 появились на 3-й тактической авиабазе ВВС Ирана под Хамаданом. 16 августа авиация нанесла первые удары по боевикам в Сирии, взлетая, как особо отметили в российском военном ведомстве, с полной боевой нагрузкой. Позднее в том же месяце базирование российских самолетов на иранской авиабазе было прекращено. По словам источника «Коммерсанта», причиной послужили разногласия, возникшие между Москвой и Тегераном.

Напомним, в том же августе 2016-го на военной выставке в Иране руководству страны продемонстрировали новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия - "Бавар-373", клон российского С-300, контракт на поставки которого почти исполнен. Телеканал Press TV сообщает, что президент Ирана Хасан Рухани и министр обороны Хосейн Дехган осмотрели ЗРК на выставке, организованной иранской организацией авиационной промышленности. 

"Бавар-373" оснащен радиолокационной станцией с фазированной радарной решеткой, похожей на российский радар 96Л6, и зенитными ракетами большого и среднего радиуса действия, отмечает "Интерфакс". Новый иранский ЗРК может поражать такие цели, как баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и боевые самолеты.  

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