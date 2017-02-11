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Московский листок

В Москве разогнали согласованную акцию валютных ипотечников

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 0

В Москве разогнали согласованную акцию валютных ипотечников

Правоохранительные органы Москвы задержали десять участников согласованной акции протеста валютных ипотечников, передает «Дождь». «Сегодня у нас был санкционированный кольцевой пикет, который проходит по Садовому кольцу. У нас все разрешения на руках. И ни с того ни с сего подъехал автозак, погрузили десять человек, ничего не спросили и вот сейчас увезли в Басманное отделение. Ребят не выпускают [из отделения] без объяснения причин», - рассказала телеканалу одна из участниц акции.

Она отметила, что в принимали участие более 100 человек. «Акция согласована, все разрешения на руках, никаких правонарушений у нас не было», - пояснила она.

Напомним, 8 февраля порядка 40 валютных ипотечников больше суток находились в Доме правительства в Москве, требуя выхода к ним министра финансов Антона Силуанова. Свою протестную акцию пострадавшие валютные заемщики назвали «Дуэль». Помимо Силуанова, они посвятили ее главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. «Равнодушие и бездействие чиновников, два года игнорирующих проблему валютных займов, оскорбляет гражданские чувства, а ситуация, сложившаяся после девальвации рубля, неизбежно ведет к банкротству и потере жилья», - сказано в заявлении инициативной группы.

 

 



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