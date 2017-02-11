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Московский листок

Не все смогли посетить 145-летний юбилей Исторического музея

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 0

мединский уваров
Не все смогли посетить 145-летний юбилей Исторического музея

11 февраля в Парадных сенях Государственного Исторического музея в Москве состоится дегустация тортов, испечённых по рецептам парижской кулинарной книги XVIII века, в количестве 145 штук. Так коллектив музея отметит его 145-летний юбилей, сообщает Министерство культуры РФ.

В экспозицию, посвященную юбилейной дате, входит самый первый экспонат — витой бронзовый браслет IX-VIII вв. до н.э., переданный в музей один из основателей, графом А.С. Уваровым.

Вот только к сожалению правнучка основателя музея Натали Уварофф не смогла присутствовать в эти дни в Москве - по загадочной для нас причине в Париже ей отказывают в российской визе, которую она ежегодно получала в течение более, чем 10 лет - она проводит в России куда больше времени, чем во Франции. 

- Уже третий раз будем переписывать приглашение, - говорит один из руководителей Института инновационного развития Денис Зоммер, - И в прошлом, и в позапрошлом году не было никаких проблем. Для нас Наталья Уварова чрезвычайно ценный сотрудник, мы ее очень ценим, и нам это особенно обидно, поскольку она в принципе русская, и вот не может попасть на родину из-за каких-то бюрократических придирок. Это просто стыдно. Вот юбилей Исторического музея, по сути, созданного ее предком, не смогла посетить... А потом будем восторгаться патриотическим писаниям министра Мединского, как у нас было все замечательно, а теперь лучше прежнего.



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