У главы Россельхознадзора Данкверта нашли конфликт интересов

Российское подразделение Transparency International заявило о намерении обратиться в Генпрокуратуру в связи с возможным конфликтом интересов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Как утверждают в организации, чиновник владеет несколькими активами в сфере, которую регулирует его ведомство. По словам замдиректора правозащитной организации Ильи Шуманова, Данкверт владеет значительной долей акций нескольких компаний: ООО УК «Агроменеджмент» (88,15%), калужских ООО «ДомСтрой» (75%), «Стандарт плюс» (75%) и охотничьего хозяйства «Озерное» (76%). Кроме того, в мае 2016 года в совет директоров «Агроплемсоюза» вошла дочь Данкверта Юлия. В том же месяце акционеры хозяйства заключили две крупные сделки с компаниями, принадлежащими Сергею Данкверту. Одним из акционеров «Агроплемсоюза» более десяти лет является ООО «Агробизнес», 50% акций которой принадлежат жене Данкверта Инне. Второй совладелец «Агробизнеса» — жена экс-министра сельского хозяйства Татьяна Гордеева.

«Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник. Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов. При этом возможность урегулирования конфликта интересов у Данкверта была: ему стоило отказаться от бизнес-активов, связанных с регулируемой им отраслью, однако это сделано не было», - цитирует РБК Шуманова.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила агентству, что все те активы, которые указывает правозащитная организация, — это открытая информация, все активы отражены в декларации Данкверта. «Вся собственность наследственная от умершего отца», — отметила она.

Напомним, на возможный конфликт интересов главы Россельхознадзора ранее указывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, потребовавший возбуждения уголовного дела против российского чиновника. «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту….за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое, все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта», — заявил тогда Лукашенко.