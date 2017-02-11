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Московский листок

Видный украинский военный преступник помер. Сам

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 2

Видный украинский военный преступник помер. Сам

Генерал-полковник Геннадий Воробьёв, занимавший пост первого заместителя начальника Генерального штаба Украины, скончался прямо на службе, в служебном кабинете и отдал богу душу.

С 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года — Командующий Сухопутными войсками Вооружённых Сил Украины. С 16 февраля 2014 года первый заместитель начальника генерального штаба ВС Украины. С 21.05.2016 — исполняющий обязанности начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Геннадий Воробьёв родился в Грузии в семье военных в 1961 году. Пост замглавы Генштаба он занимал с 4 февраля 2015 года.

В 1982 году закончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе. 

Офицерскую службу начал командиром мотострелкового взвода в Забайкальском военном округе. 

С 1984 по 1990 год проходил службу на должностях командира разведывательного взвода командира мотострелкового батальона в военных частях Забайкальского военного округа и Группы советских войск в Германии. 

В 1993 года окончил Военную академию им. М. Фрунзе. В 2004 году закончил факультет подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины.

Военный преступник - с 12 сентября 2014-го и.о. командующего войсками АТО на время следственных действий относительного генерала Муженко из-за обстоятельств вокруг «Иловайского котла». В конце 2014 года был уволен по закону о люстрациях, позже восстановлен указом Порошенко - на Украине катастрофически не хватает образованных военных.

Смерть в 55 лет "от естественных причин" также говорит о высоком уровне здравоохранения Украины. Жаль, до суда не дожил. 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик687 написал 11.02.2017 20:30
Среди галерных генералов тоже преступников хватает?
Тех, например, кто посылает на убой в Сирию русских воинов?
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(без названия)
Укронацисты убивают детей написал 11.02.2017 19:49
Редкая *****. Опозорил своим предательством Забайкалье и РСФСР в целом. Палач украинского народа. Нейтрализован американскими шестерками. Мне жалко этого заблудшего человека.
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