Крестный сход за "реституцию" Исаакия, пожалуй, не затмит гапоновщину

Все храмы петербургской епархии обязали отправить прихожан на крестные ходы в поддержку передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, сообщает "Росбалт" со ссылкой на циркуляр секретаря епархии, протоирея Сергия Куксевича. Крестные ходы запланированы на 12 и 19 февраля.

В циркуляре протоирея Сергия, который был разослан всем настоятелям храмов епархии, сказано: "Благословляется направить в эти дни в собор от каждого храма Санкт-Петербургской епархии по одному хоругвеносцу и не менее пяти прихожан для участия в богослужениях и крестных ходах".

"Сбор богомольцев" назначен на 9 утра. Отмечается, что крестный ход благословлен митрополитом Варсонофием.

В воскресенье, 12 февраля, у Исаакиевского собора также пройдет акция против передачи музея в ведение РПЦ.

После митингов прошлой недели представители общественности направили запросы с целью проверить помощников депутатов из-за участия в массовых акциях против передачи собора церкви. Противники передачи запланировали еще один митинг, "пока это еще возможно" - в связи с намерением запретить встречи с депутатами без согласования властей.

Наомним, 31 января в РПЦ пообещали, что в случае необходимости на акцию в поддержку передачи церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге выйдет миллион человек. Об этом «Интерфаксу» рассказал протоиерей Димитрий Смирнов. По словам Смирнова, акции против передачи Исаакия — это «буря в стакане воды».

28 января около 20 активистов оппозиционных движений устроили в Исаакиевском соборе акцию протеста против передачи здания в пользование церкви. Они вошли в храм с плакатами «Музей — городу!» в тот момент, когда там шла служба.

В тот же день на Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялись акции сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ. В поддержку этого решения выступили православные активисты и члены Национального освободительного движения. Против перехода собора в пользование церкви митинговали около двух тысяч горожан. Стычек между ними не было.

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