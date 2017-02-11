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Московский листок

Пронацистского писателя-антисоветчика Жадана дольше трёх дней в Белоруссии не продержат

Опубликовано 11.02.2017 в разделе комментариев 0

белоруссия литература реакция укронацизм
Пронацистского писателя-антисоветчика Жадана дольше трёх дней в Белоруссии не продержат

Украинский писатель Сергей Жадан задержан в Минске на основании российских "черных списков" и лишен права въезда в Белоруссию, сообщает Русская служба ВВС. Жадан - один из самых известных и переводимых на иностранные языки современных писателей Украины. 

Литератор приехал в Минск на 24-ю Международную книжную выставку и поэтический фестиваль памяти белорусского литератора Михася Стрельцова "Стихи на асфальте". После поэтических встреч в пятницу украинский писатель был задержан в гостинице ночью 11 февраля. 

"Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение", - рассказал Жадан в Facebook. Потом в Ленинском РОВД "снова пробивали по базе, наконец объяснили: оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию России с формулировкой "за причастность к террористической деятельности". А поскольку Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном". 

Как подчеркнул литератор, ночевать ему пришлось в камере, а наутро - писать объяснительные, после чего ему поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок. Теперь он должен покинуть Белоруссию в течение трех дней. 

В октябре 2015 года белорусский парламент ратифицировал соглашение с Россией о взаимном признании и порядке исполнения решений об отказе во въезде на территорию каждой из стран. Казахстан в этом соглашении не участвует.

От редакции: Тут уже Алексиевич со всей своей белорусской радостью бросилась защищать пронацистского литератора - мол, Белоруссия вот-вот ущемит в его частях тела свободу слова, ведь она, Белоруссия, несвободна в решениях, а зависит от тоталитаризма российского (хотя, российский империализм имеет нынче только одно оружие - Трубу, и вот по этой линии с Белоруссией дружба его явно заканчивается)...

Но мы хотели бы сразу же уточнить, кто есть Жадан на данный момент: это поддержавший всеми конечностями "ленинопад" реакционный писателишка, когда-то подражавший Пелевину и проклинавший харьковский холокост (с нынешним украинским нацизмом, однако, немецкий он никак не связывает), но теперь обретший не только немецкие гранты на своё творчество, но и снискавший любовь ультраправых. Никто из соотечественников Жадана так не "вписался" за разрушителей страны - Бузину, вон, и вовсе убили, а убийц оправдали, как испытывавших "патриотический аффект"... А Жадан - знай, себе колесит с выступлениями, как эстрадный катала. А как отколесит - назад в Германию, ему оттуда комфортнее любить незалэжную и хвалить декоммунизацию в ней. Так что - пусть скажет ещё спасибо, что белорусские товарищи его вообще впустили, нацистам на советской земле не место.

Д.Ч.



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