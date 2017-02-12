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Московский листок

На 100-летие Октября нас приедет поздравлять "княгиня Мария"

Опубликовано 12.02.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

путин кпрф зюганов
На 100-летие Октября нас приедет поздравлять "княгиня Мария"

На днях Геннадий Андреевич изрядно меня порадовал, что для него нехарактерно. Вообще-то я уже 4 года ничего не пишу ни о нем, ни о партии Ельцина под названием КПРФ.

А чего писать, если на юбилейно-историческом съезде на Клязьме 23-24 февраля 2013-го партайгеноссе снял все лозунги борьбы за власть? Этого слова вы не найдете ни в его «отчетном докладе», ни в резолюциях, вообще ни в одном документе клязминского форума «ельцинских коммунистов».

В силу своего партийного образования я наивно полагал, что партии создаются для завоевания власти. А для чего еще? Но «коммунист №1» закончил Академию общ.наук при ЦК КПСС, работал замзавом Идеологического отдела ЦК у двурушника Яковлева, значит лучше меня знает цели образования партий.

Об одной из них он отчетливо высказался 23 сентября на встрече гаранта в Кремле с боссами прошедших в думу партий. Там вождь униженных и оскорбленных высказался в том смысле, что он и его паства будут… укреплять вертикаль власти. Я даже со стула упал, когда прочел. А, поднявшись, снова припал к тексту и снова упал.

Цитирую по кремлевской стенограмме: «Без сильной вертикальной власти, справедливости, духовности, коллективизма Россия не может жить. Но ваш авторитет - это авторитет всей страны, и мы должны его беречь, он не может служить одной партии. Это принципиально важно для всех нас и сегодня, и завтра, и на будущее

(http://www.kremlin.ru/events/president/news/52957).

Вот бы Ленин на радость Няше сказал царю: «Да вы не волнуйтесь, Николай Александрович, наша задача – как раз укреплять ваш авторитет и монархию в целом».

Тогда бы, глядишь, и не выглядел он «извергом» в глазах новой думской блондинки. И не записала бы она его в одну компанию с Гитлером. Тогда бы, скорее всего, потребовала от режиссера «Матильды» Ал.Учителя показать молодого Ильича как верного сподвижника государя Императора. И был бы он при нем кем-то вроде Володина.

А тут, понимаешь, 100-летний юбилей Октября. Даже «за зубцами» это понимают, несмотря на наличие там многоженца Пескова. И 19 декабря хозяин Кремля издал на сей счет очень хитрое распоряжение. Опять же цитирую для точности: «1. Рекомендовать Ассоциации «Российское историческое общество» образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 100-летию революции 1917 года в России…».

Заметили фигуру умолчания? В 1917 г. в России свершились две революции. Февральская буржуазно-демократическая, положившая конец царскому самодержавию и династии Романовых. И революция социалистическая, которая отправила на свалку истории Временное правительство и привела к власти рабочих и крестьян.

Так о какой революции речь в распоряжении тезки вождя мирового пролетариата товарища Путина? Догадайтесь с трех раз. Получается все-таки, что он сам и его присные намерены чествовать 100-летний юбилей Октября. Глазам не верую, как говорится.

И конечно тов. Зюганову - хочешь не хочешь – надо демонстрировать непоколебимость и непримиримость. Вот он выдал перл, шибко меня порадовавший:

«Я вчера посмотрел и прочитал обзор той встречи и того оргкомитета по празднованию 100-летия революции, который создал Владимир Путин, и которое прошло под председательством Сергея Нарышкина. Но там по-прежнему не пахнет примирением. Там сидят в основном «утомленные солнцем», немало антисоветчиков и русофобов…»

Кого же шеф КПРФ имел в виду? Персональный состав нарышкинского оргкомитета не опубликован, сказано лишь в медведевской «Рос.газете», что во главе его поставлен ректор МГИМО Ан.Торкунов. Там еще разно-всякие ученые, музейные директоры, посланцы творческих союзов и прессы. А также, как сказано, «председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда». Н-да... А «русофобы-то и антисоветчики кто»?

На фотографиях первого заседания я заметил до боли знакомые профили и фасы господ Сванидзе, Шахрая и Швыдкого... Теперь кое-что стало ясно. И ясно, какой вклад эти персонажи внесут.

К примеру, мы еще не забыли, как в бытность министром культуры г-н Швыдкой 26 сентября 2002 г. провел на 5-м канале омерзительное шоу «Русский фашизм страшнее немецкого». Протестов и возмущений вылилось море, да только вы же знаете, что Владимир Владимирович давлению не поддается.

В общем, все идет к тому, что проводить свои праздничные мероприятия в честь юбилея Великого Октября будут два оргкомитета. Один руководством тов.Зюганова, который никогда не отважится потребовать от панночки Поклонской извинений за оскорбление Ленина. И сформирован уже, так сказать «меньшевистский» оргкомитет с русофобами и антисоветчиками, который будет вопить «о России, которую мы потеряли».

У меня только один вопрос: появится ли в Москве и Северной столице на казенных мероприятиях самозваная «княгиня Мария»? Авантюристка уже объявила о своем приезде предстоящем турне по нашей стране.

По приезду в столицу она по обыкновению раздает самодельные ордена святых и дворянские титулы, коими удостоила свыше 20 генералов и высших госчиновников. Включая таких выдающихся государственных деятелей, как депутат Госдумы Н.Поклонская, секретарь Совбеза Н.Патрушев, глава Службы внешней разведки все тот же С.Нарышкин и бессменный председатель Верховного суда В.Лебедев (дважды). Кого-то эта самозванка облагодетельствует дворянством на сей раз?..

Тут все зависит, конечно, от Владимира Владимировича. С ним «наследница престола» знакома уже 25 лет, а потому ей всегда оказывается у нас радушный прием...

 


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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
штрих написал 12.02.2017 01:02
Сердце будто проснулось пугливо,
Пережитого стало мне жаль;
Пусть же кони с распущенной гривой
С бубенцами умчат меня вдаль.
Припев: Слышу звон бубенцов издалека &#8211;
Это тройки знакомый разбег,
А вокруг расстелился широко
Белым саваном искристый снег.
Пусть ямщик свою песню затянет,
Ветер будет ему подпевать;
Что прошло &#8211; никогда не настанет,
Так зачем же, зачем горевать!
Припев
Звон бубенчиков трепетно может
Воскресить позабытую тень,
Мою русскую душу встревожить
И встряхнуть мою русскую лень!
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