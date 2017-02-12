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Московский листок

Украинских наркотороговцев требуют вернуть на родину

Опубликовано 12.02.2017 в разделе комментариев 1

украина наркотики афганистан цру турчинов
Украинских наркотороговцев требуют вернуть на родину

МВД Украины заявило, что задержанные в РФ 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. Ранее МВД РФ заявило, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в России, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины. МИД Украины направил российским коллегам запрос в связи с задержанием украинцев.

"47 граждан Украины, которых арестовали в РФ по подозрению в якобы причастности к международному наркосиндиката, являются жертвами торговцев людьми", — сообщила пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что речь идет о преступной сети, которая вербовала и вывозила молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет в РФ для работы наркокурьерами.

От редакции: Новость важная, но поосле вступления в силу закона о новостных агрегаторах в Новостях Яндекса - десятки сообщений, но только российских СМИ. Нетрудно догадаться, что все они - пересказ одной и той же официальной версии.

Зато в украинском Яндексе - вся палитра мнений и источников, наших, не наших и вообще посторонних. Интересно, кому нужна такая информационная политика, когда чтобы составить себе независимое представление о предмете, нужно искать "там, где тебе не рады"?

Например, начальник консульского управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, передает телеканал "112 Украина", сообщил - Киев потребовал от Москвы сообщить о составе инкриминируемых задержанным украинцам преступлений, месте содержания и намерении предоставить адвоката. Кирилич подчеркнул, что анализ задержанных и осужденных в РФ украинцах по обвинению в сбыте наркотических веществ говорит о значительном росте количества задержанных граждан Украины. Представитель МИД Украины добавил, что существуют схемы завоза граждан Украины в Россию при посредничестве некоторых структур, которые выдают себя за агентства по подбору персонала для работы в РФ.

Там же ссылка - в Испании под арест попали 11 украинцев, которые являются членами экипажа грузового судна Marti N. (ходит под флагом Панамы). DW пишет, что местные правоохранители подозревают их в причастности к деятельности сети, занимающейся поставками наркотиков и оружия террористическим группировкам в Ираке и Ливии. Представитель местной жандармерии отмечает, что украинцы вряд ли являются джихаджистами, а просто были наняты "сетью" для транспортировки 20 тонн марокканского гашиша ливийским террористам. Правоохранители считают, что наркотик должен был реализовываться в Европе, а деньги с него, в том числе, были предназначены для джихаджистов. Украинским морякам грозит до 10 лет тюрьмы за участие в наркоторговле. Впрочем, местные правоохранители считают, что срок заключения может быть увеличен, если суд сочтет "сотрудничество с террористами" отягощающим обстоятельством.

В МВД Украины заявили, что украинские граждане, задержанные в России по делу о международном наркосиндикате "Химпром", являются жертвами торговцев людьми. "На территории РФ находятся сотни наших граждан, которые в разное время стали жертвами торговцев людьми... РФ представляет их не как жертв незаконного промысла, а именно как участников организованной преступной гриппы", - сказали в пресс-службе МВД Украины DW.

Российская сторона заявляет, пишет DW, что в 2015 году лицами, находящимися на Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории РФ был организован интернет-магазин "Химпром", размещавший информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Для вербовки участников в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров и экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты, якобы, располагались в Киеве.

То есть завербованные украинцы прекрасно понимали, на какую работу их нанимают в Россию. А вот МВД и МИД Украины пытаются выставить их невинными жертвами торговли людьми.

Понятно, что "отмазать" своих, да еще с учетом сложившихся отношений РФ и Украины, является делом доблести и геройства. Но выглядит это весьма двусмысленно: получается, что международный наркосиндикат открыто вербовал в столице Украины сотни и даже тысячи людей (по оценкам украинского МВД от 400 до 1800 человек), а правоохранительным ведомствам до этого и дела никакого не было. В конце концов, украинские граждане получают хороший заработок за рубежом, а ущерб наносят где-то в Европе или вообще в недружественной России. Ну а если их рано или поздно ловят, то родной МИД начинает их спасать, зачастую используя международные институты и зарубежные СМИ. Так ведь получается?

Понятно, с Россией украинское руководство ведет "гибридную войну". А Европа за что страдает? Ну, может, за наивность?.. Или, наоборот, за чрезмерную хитрость?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!!TOBOGOPJATORIHJ-OK!!!&&& написал 12.02.2017 01:50
" Киев потребовал от Москвы сообщить о составе инкриминируемых задержанным украинцам преступлений, месте содержания и намерении предоставить адвоката. "
- В кретинограде власть захвачена преступным путем - там нет легитимного государства и оно ничего не может требовать... То таки да...
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