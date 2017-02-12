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Московский листок

Лидера профсоюза московского метро уволили за интервью

Опубликовано 12.02.2017 в разделе комментариев 0

транспорт метро рабочий окп профсоюз
Лидера профсоюза московского метро уволили за интервью

Источник: ktr.su
Два из трех оснований для увольнения машиниста, председателя профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николая Гостева — интервью «БФМ.РУ» и Life о ЧП в столичной подземке.
 
Приказ об увольнении № 23/л был подписан вчера, 6 февраля.
 
C приказом профсоюз не согласен. Коллеги Николая считают это репрессиями за активное отстаивание профсоюзной организацией прав работников метро. Оба интервью произошли после митинга 2 апреля 2016 года. Тогда профсоюз провел массовую акцию после пожара на станции «Новые Черемушки» и давки на «Тульской». Итогом акции стало удовлетворение одного из ключевых требований профсоюза ГУП «Московский метрополитен» — приостановления реорганизации на московском метро. Однако возникло и давление на активистов профсоюза.
 
Увольнение будет опротестовано в суде, профсоюз готовит коллективные действия в защиту своего лидера.
 
Как подчеркивает Гостев, оба раза он общался с журналистами в свое личное время, в выходные от работы дни. При этом, ни с какими документами, имеющими гриф секретности, содержащими государственную тайну Николай не знакомился и под требованием их неразглашения не подписывался — он обычный машинист.
 
Изданию Life Николай дал интервью после сбоя движения на Серпуховско-Тимирязевской линии 16 сентября. В нем он высказал предположение о причинах произошедшего и отдельно подчеркнул, что необходимо дождаться официального расследования.
 
Издание БФМ.РУ интересовалось мнением председателя профсоюза метро после трех сбоев на южном участке Таганско-Краснопресненской линии в июле 2016 года. Тогда, в частности, Гостев рассказал о замалчивании инцидентов в метро, приведя в пример события на станциях Бунинская аллея и Жулебино.
 
В приказе данные основания для увольнении объясняются запретом на общение «по вопросам производственной деятельности» с представителями СМИ. В профсоюзе такой запрет считают полностью абсурдным. «Московское метро перевозит в день около 8 миллионов пассажиров — сбои в его повседневном функционировании имеют первостепенное общественное значение. Такое нельзя скрывать от общества! — уверен Николай Гостев. — Кроме того, активисты профсоюзов имеют право осуществлять общественный контроль за условиями труда машинистов. Такое право дает Трудовой Кодекс и Закон о профсоюзах».
 
Третья указанная в приказе причина — якобы машинист Гостев на подъезде к станции «Петровско-Разумовская» допустил превышение скорости на 5 км/ч. Как отмечает председатель профсоюза ГУП «Московский метрополитен», превышения скорости не было.
 
Пресс-служба Профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен»
+7 (965) 339-60-54 — Василий Шеляков,
зампредседателя профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен»;
+7 (903) 713-69-49 — Николай Гостев, 
Председатель профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен»
 
 


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