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Московский листок

Полицейский террор встретил под Парижем ожесточённое сопротивление

Опубликовано 12.02.2017 в разделе комментариев 3

протест франция полицейщина миграция
Полицейский террор встретил под Парижем ожесточённое сопротивление

Во французском городе Бобиньи, который находится неподалеку от Парижа, очередная мирная акция протеста против полицейского насилия обернулась массовыми беспорядками. По данным газеты The Daily Mail, на место прибыл спецназ, который пытается восстановить порядок на улицах. 

Демонстранты между тем разбились на мелкие группы. Участники беспорядков поджигают автомобили и бросают в правоохранителей петарды. 

Согласно сообщениям в социальных сетях в столкновениях с полицией участвуют несколько сотен человек. Местные власти заявляют, что в результате действий демонстрантов повреждены несколько автомобилей, а также побиты витрины ряда магазинов. 

По словам очевидцев, участники беспорядков скандируют лозунг "Справедливость для Тео" - жертвы полицейского насилия. По предварительным данным, при его задержании на улице полицейские сексуально надругались над темнокожим молодым человеком, затолкав дубинку ему в анус.

Как позже выяснилось, происходящее заснял на видео случайный свидетель. Запись была растиражирована французскими СМИ и получила широкий резонанс. По стране прокатилась волна протестов против произвола правоохранителей. Одна из таких акций уже оборачивалась беспорядками - 4 февраля демонстранты начали забрасывать стражей порядка "коктейлями Молотова". 

Отметим, сами полицейские утверждают, что все произошло само собой. Просто в момент задержания с подозреваемого сползли тренировочные штаны, а дубинка по трагическому стечению обстоятельств уперлась ему в зад. Лишь спустя некоторое время стражи порядка заметили, что молодой человек истекает кровью. 

Пострадавший получил серьезные травмы. Врачи диагностировали у него 10-сантиметровое повреждение в области анального отверстия. Мужчину признали нетрудоспособным на двухмесячный период. 

В последнее время случаи жестких задержаний молодых людей полицейскими во Франции участились - это признают даже местные власти.

Напомним, в ноябре 2016-го года парижская полиция начала (утром 4 ноября) операцию по расселению нелегального лагеря мигрантов, расположенного в северной части города. Тогда она не встретила никакого сопротивления. По данным гуманитарных организаций, в палаточном городке, находящемся в районе площади Сталинград, проживают более трех тысяч выходцев из Афганистана, Судана и Эритреи. 

Как сообщает YahooNews со ссылкой на AFP, сотни полицейских будят спящих мигрантов и требуют их сесть в автобусы. Все нелегалы будут доставлены в специализированные центры для проживания в различных регионах Франции. Например, на севере Парижа в заброшенном железнодорожном депо откроют приют на 400 человек.  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Хренимвсем написал 12.02.2017 11:40
да, эта, мотя: аналогия с шаймийстаном не катит, - там нацмены трахали титульного
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(без названия)
Хренимвсем написал 12.02.2017 11:38
Да! - Нет секс-насилиям на панелях Парижа!
Справедливость для Тео и его братьев по разуму!
Собрать всех до одного и отправить на их любимую родину.
Но.
Справедливость во всем: отправить так же, как и прибыли - битком в лохань и в море.
(отследить шестистволами, шоб обратно не прокрались)
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(без названия)
Пантера написал 12.02.2017 11:18
А нельэя их всех просто отправить назад в Афганистан, Судан, Эритрею?чтоб избежать жестких столкновений?
Просто закрыть границу низзя?и убрать все эти лагеря?Ведь русские, рассеяне не могут так просто без визы приехать во францию и чего то себе требовать.А почему этим чернож..позволено?Прикрыть всю эту лавочку так называемых беженцев, разорвать соответствующие договоренности с Брюссельскими чиновниками.Всех этих беженцев отдать маме Меркель, пускай она с ними возится.Французы сами себе создают проблемы.
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